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Spor Türkiye kararı: Fenerbahçe için "hayırlı olsun” diyerek açıkladılar... Çalışmaya devam ediyoruz
Spor

Türkiye kararı: Fenerbahçe için "hayırlı olsun” diyerek açıkladılar... Çalışmaya devam ediyoruz

Yeniakit Publisher
2024-04-08 18:36:00 -
Türkiye kararı: Fenerbahçe için "hayırlı olsun" diyerek açıkladılar... Çalışmaya devam ediyoruz

UEFA, Union Saint-Gilloise maçının ardından Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü duyurdu.

UEFA, Union Saint-Gilloise maçının ardından Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü duyurdu.

UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçın ardından UEFA'dan 2 maç deplasman yasağı alan Fenerbahçe hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe taraftarları bir sonraki maçta tribüne gidebilecek.

Fenerbahçe gelen müjdeli haber sonrası yönetimin çalışmaya devam edeceği ve kararlar sonrası kritik gidişatı düzenlemesi bekleniyor.
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