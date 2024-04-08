Türkiye kararı: Fenerbahçe için "hayırlı olsun” diyerek açıkladılar... Çalışmaya devam ediyoruz
UEFA, Union Saint-Gilloise maçının ardından Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü duyurdu.
UEFA, Union Saint-Gilloise maçının ardından Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü duyurdu.
UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçın ardından UEFA'dan 2 maç deplasman yasağı alan Fenerbahçe hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü duyurdu.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe taraftarları bir sonraki maçta tribüne gidebilecek.
Fenerbahçe gelen müjdeli haber sonrası yönetimin çalışmaya devam edeceği ve kararlar sonrası kritik gidişatı düzenlemesi bekleniyor.
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