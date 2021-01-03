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Gündem Türkiye kanlı saldırıyı kınadı
Gündem

Türkiye kanlı saldırıyı kınadı

Türkiye, Nijerya'da gerçekleştiren terör saldırısını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 01:14:00 -
Türkiye kanlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer’in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yönelik olarak 2 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2 Ocak'ta, Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında tamamı sivil 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

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