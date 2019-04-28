Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor

ANKARA yeniakit.com.tr

Savunma gücüne güç katan Türkiye, terörle mücadele sürecini iki başlık altında sürdürüyor. Bir taraftan teknik gücünü hızla artıran Türkiye, diğer taraftan terörle mücadelenin önündeki esas engelleri kaldırıyor. Terör örgütlerini, ülkeler üzerinde tahakküm kurmak için kullanan Amerika’nın stratejisine karşı Türkiye, küresel siyasi dengeleri kendinden yana döndürmeye başladı. Amerika pek tabii durumdan rahatsız ancak boş da durmuyor.

Durumu en iyi özetleyen açıklama ise terörle mücadelede katedilen mesafeyi anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu, yaptığı “Kandil bizim için artık haptır… Sadece zamanlaması önemli bizim için. Seçim öncesi herhangi bir şey olmasın diye bunu çok dillendirmedik. Türkiye küresel siyaset dengeleri açısından orayı aştı, yakın zamanda bunu göreceksiniz. O bizim işimiz.” şeklindeki açıklamasıyla yakın tarihte Kandil’e operasyonun da sinyalini verdi.

Çok kutuplu, uluslararası bir sistem!

Konuyu yeniakit.com.tr’ye değerlendiren ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Türkiye’nin uzunca bir süredir çok kutuplu dünyadan yana tavır koyduğunu belirterek, “Türkiye, yeni dünya düzeninin bu çok kutuplu bir dünya ve uluslararası sistem üzerine inşaa edilmesi ile ilgili olarak da bir mücadele veriyor. Türkiye bu çok kutuplu dünya mücadelesi veren eksenin önemli bir parçası önemli bir aktörü.” dedi.

ABD’nin terörü yakın geçmişe kadar çok etkin bir şekilde kullandığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “ABD kendi çapında bu çok kutuplu dünyaya karşı terör üzerinden bir baskı kurarken, uluslararası sistemi dizayn ederken, ülkelere müdahale için terörü bir meşruiyet zemini olarak kullanırken; bugün geldiğimiz noktada bu devletler ABD’ye karşı etkin bir mücadele veriyor. Bu ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Bugün Türkiye, uzun bir süredir zaten terör örgütleri üzerinden ABD ile savaş hâlinde. Düne kadar kendi sınırları içerisinde savaşı kabul etmeye çalışan hatta kabul etmesine uğraşılan Türkiye, bugün artık yakın çevresi başta olmak üzere sınırları aşan ve çok daha uzak coğrafyalarda bugün terör üzerinden ABD’ye karşı mücadele veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bütün devletlerin dikkatini çekti”

Mücadelenin ilk olarak kendisini Suriye’de -Cerablus, El Bab ve Afrin’de- gösterdiğini ve rüştünü ispatladığını belirten ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Erol şunları söyledi:

“Yine PKK’ya karşı içeride ve Kandil Dağı’nın Kuzey Suriye ve diğer bölgelerinde yürütülen terörle mücadele kapsamında bütün devletlerinin dikkatini çekmiş vaziyette. Son olarak Türkiye, Özbekistan, Pakistan arasında teröre karşı bir tatbikatın gerçekleştirilmiş olması ABD’nin Ortadoğu sonrası Orta Asya ve Güney Asya ekseninde bu bölgelerde yapmak istediği plana karşı da Türkiye’yi bir merkez ülke hâline getirmiş vaziyette. Türkiye teröre karşı verdiği etkin mücadeleyle ABD’nin hem oyununu bozan ve bunun ötesinde de artık oyun kurucu olma noktasına gelen bir ülkedir. Bugün Kuzey Irak ve Kuzey Suriye ağırlıklı olarak Irak ve Suriye’de kendisini gösteren bu durum, bu başarı, Türkiye’yi Orta Asya ve Güney Asya bağlamında da bu anlamda iş birliği yapma noktasında tercih edilen ülke konumuna taşımıştır. Bundan dolayı da Özbekistan ve Pakistan gibi devletler Türkiye ile TSK ile ve Türk güvenlik unsurlarıyla iş birliğini daha da geliştirmek arzusundalar. Bu ülkeleri önümüzdeki günlerde diğer bölge devletlerinin de takip edeceği düşüncesindeyim.”

Süleyman Soylu, Türkiye’nin rolüne dikkat çekiyor!

Terörle mücadele konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını da değerlendiren Prof. Dr. Erol, Türkiye’nin bugün teröre karşı başlattığı mücadelenin sadece Türkiye’nin bir bağımsızlık ya da güvenlik sorununu aşma değil, aynı zamanda Türkiye ile birlikte coğrafyasının da etkin bir şekilde beka meselelerini çözme ve yeni uluslararası sistem içerisinde daha güçlü bir şekilde yer almalarına da öncülük ettiğini ifade etti.

ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Erol, Türkiye’nin terörle mücadelesinin esasen ABD’nin tek kutuplu dünya anlayışına karşı olduğunu da söyleyerek, mücadeleyi “ABD’nin kullandığı terör gibi bütün kirli enstrümanları ve yöntemlerine karşı verilen başarılı bir savaş.” sözleriyle yorumladı.

Türkiye’nin terörle mücadele anlayışının güvenlik eksenli yeni ittifakların iş birliğinin de habercisi olduğunu vurgulayan Mehmet Seyfettin Erol, “Sayın Soylu aslında güvenlik eksenli önümüzdeki süreçte yeni yapılanmalarına ve yeni iş birliklerine ve Türkiye’nin önemli rolüne dikkat çekiyor. Sadece Kuzey Irak ya da Kandil ile sınırlı bir hadise değil.” dedi.