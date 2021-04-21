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Dünya Türkiye, Kanal İstanbul’la büyür
Dünya

Türkiye, Kanal İstanbul’la büyür

İsrail gazetesi Haaretz, Erdoğan’ın projeyi hayata geçirmeye çalıştığını belirterek, “Türkiye on milyarlarca dolar kazanacak, kanalla gerçek egemenliğine kavuşacak. Rusya kanaldan endişeli” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:34:00 -
Türkiye, Kanal İstanbul’la büyür

Türkiye’de bir kesimin karşı çıktığı Kanal İstanbul planı İsrail basınında manşete çıktı. Siyonist gazetesi Haaretz, Kanal İstanbul’un inşasının bölgeyi yeniden şekillendireceğini, Türkiye’nin kanal sayesinde elde edeceği gelirle çok büyüyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 43 kilometrelik kanalla Karadeniz’i Marmara Deniz’ine bağlayacağını belirten gazete, Erdoğan’ın “Türkiye tam anlamıyla bağımsızlık ve egemenliğini kazanacak” sözüne de yer verdi.

Haaretz, Erdoğan’ın, projeyi gerçekleştirmek için harekete geçtiğini belirterek, “Erdoğan’ın İstanbul’a hakim bir kanal inşa etme hayalinin gerçekleşmesi bölgeyi değiştirebilir” dedi.

ERDOĞAN MEYDAN OKUYOR

Haberde, “Uzmanlar, kanal trafiğinin ülkeye yılda on milyarlarca dolar kazandıracağını söylüyor. Kanal boyunca oluşan işletmeler, Türk halkına on binlerce yeni imalat ve hizmet işi sağlayacak” denildi. “Erdoğan’ın kanal projesi Rusya’ya meydan okuyor” diyen gazete, “kara mayını” olarak nitelendirdiği projenin hayata geçmesi halinde bölgenin “sarsılacağını” ifade etti. Gazete “Moskova, Karadeniz’deki bir çatışmada Batılı savaş gemilerinin kanaldan geçeceğinden endişeli” dedi.

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