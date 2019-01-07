“Türkiye, kalitesi ile yazılım üssü olabilir”

Türk iş dünyasını ve yazılım sektörünü kod yazmadan yazılım geliştirme ile buluşturan Octopod’un Yönetim Kurulu Üyesi Burç Pekmezoğlu, “2018 yılında yaşanan olumsuz ekonomik etkenlere rağmen sektörün 2018 yılında yüzde 25 büyüdüğü ön görülmektedir. Ancak bu durum ülke hedeflerimizin gerisindedir. Dünyanın gündeminde olan no-code kavramının sektör tarafından benimsenmesi ve yerli yazılım tercihi ile 2023 yılında Türkiye, kalitesi ile bir yazılım üssü olabilir” dedi.

Türkiye yüzde 24 paya sahip

Dünyada bilişim sektörü büyüklüğünün 5 trilyon dolar, yazılım sektörü büyüklüğü ise 3,5 trilyon dolar civarında olduğunu belirten Pekmezoğlu, yerli yazılımların Türkiye yazılım pazarının sadece yüzde 24 oranında bir paya sahip olduğunu belirtti. Pekmezoğlu, “Yerli yazılım önce ülkemizde tercih edilmeli ki dünya markaları çıkarabilelim. Her alanda yerli yazılımcıların seçilmesi, dünyada rekabetçi olmamız için olmazsa olmaz. Özellikle kamunun yerli yazılıma yönelik tedirginliğini üzerinden atması, yerli ve milli yazılım üreticilerinin desteklenmesi, gerekiyor ise kamuda özellikle yerli yazılım kullanımını zorunlu tutmak gereklidir” diye konuştu.