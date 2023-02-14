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Gündem Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremler konusunda BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi
Gündem

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremler konusunda BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 06:45:00 -
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremler konusunda BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde kapalı formatta düzenlenen özel oturumda Konsey üyelerine depremler sonrası son durumla ilgili bilgi verdi.

Sinirlioğlu’nun, Türkiye’deki deprem felaketinin boyutları, acil ihtiyaçlar, depremden etkilenenlere yönelik yardım çalışmaları ve uluslararası yardımlar konusunda Konseyi bilgilendirdiği belirtildi.

Oturumda uluslararası toplumun gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Büyükelçi Sinirlioğlu’nun, diğer ülkelerin ve BM’nin, depremden etkilenen kuzeybatı Suriye’ye yönelik insani yardımlarının Türkiye’nin sınır kapılarından iletilebildiğini, bu konuda gerekli kolaylıkların sağlandığını dile getirdiği bildirildi.

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