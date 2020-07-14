Türkiye Judo Federasyonundan ''15 Temmuz'' mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatanımız, bayrağımız ve demokrasi için mücadelenin adı 15 Temmuz" ifadelerini paylaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FETÖ hain terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da planlanan hain kalkışma karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vatanını, milletini ve bayrağını seven polisimiz, askerimiz ve halkımız tarafından gösterilen; vatana, bayrağa ve demokrasiye sahip çıkış mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı ve önemli tarih; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanırken, vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için mücadele etmeye devam edeceğiz."