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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Şırnak'ta Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, depremzedeler için giyeceklerden oluşan yardım kolileri gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:56:22 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir'deki depremzedelere giyim yardımında bulundu.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklükteki depremin ardından depremzedelere giyeceklerden oluşan yardım kolileri gönderdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde, depremde evleri yıkılan veya yıkılma tehlikesi olup evlerine giremeyen ve giyecek ihtiyacı olan depremzedelere giyim yardımında bulunmak için çalışma başlatıldı.

Toplum Destekli Büro Amirliğinde hazırlanan yardım kolileri, görevli polisler tarafından depremzedelere dağıtılmak üzere İzmir'deki AFAD'a ait depoya gönderildi.


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