Türkiye-İtalya maçı ne zaman başlayacak? Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda?
Milli maç saat kaçta? EURO 2020 heyecanı başlıyor. A Milli Takım, turnuvanın ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu müsabakanın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye İtalya maçı kaçta?
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler tarihlerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçına çıkacak. Milliler sahada 90 dakika ter dökerken milyonlar da ekranlara kilitlenecek. Sporseverler zorlu maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, milli maç hangi kanalda?
Türkiye-İtalya maçı ne zaman başlayacak? Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda?
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).