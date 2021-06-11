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Spor Türkiye İtalya maçı ilk 11’leri
Spor

Türkiye İtalya maçı ilk 11’leri

Milli takım ilk 11’i | 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye-İtalya maçıyla başlıyor. Peki, Türkiye’nin ilk 11’i belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:48:00 -
Türkiye İtalya maçı ilk 11’leri

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası aynı isimle bu sene gerçekleşiyor. 11 Haziran’da başlayacak olan şampiyona 11 Temmuz 2021’de sona erecek. Peki, Türkiye İtalya maçının ilk 11’leri belli oldu mu?

Türkiye İtalya maçı ilk 11’leri

EURO 2020’nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. İşte, mücadelenin ilk 11’leri:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okayi, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak 

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Spor

Türkiye grubundaki puan durumu

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