  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyonist İsrail o provokatif yürüyüşe izin verdi
1 saatlik dolu yağışı, tarım arazilerini vurdu! Büyük zarar var
Ordu'da geziden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Gana'da 5 milyon fidan dikildi
Spor Türkiye İtalya maç sonucu | Türkiye İtalya maçı kaç kaç?
Spor

Türkiye İtalya maç sonucu | Türkiye İtalya maçı kaç kaç?

Milli maç kaç kaç bitti? EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Milli maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maç sonucu | Milli maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 23:12:00 - 2021-06-11 23:37:16
Türkiye İtalya maç sonucu | Türkiye İtalya maçı kaç kaç?

Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye-İtalya maçıyla başladı. A Grubu mücadelesi İtalya’nın başkenti Roma’da oynandı. Peki, Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti?

Türkiye İtalya maç sonucu | Türkiye İtalya maçı kaç kaç?

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı nefesleri kesmesine rağmen beklenen gol gelmeyince taraftar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

Maçın 53.dakikasında Melih'e çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

66.dakikada Immobile skoru 2-0'a taşıdı.

79.dakikada Insigne durumu 3-0'a taşıdı.
Mücalede sürüyor.

Türkiye grubundaki puan durumu
Türkiye grubundaki puan durumu

Spor

Türkiye grubundaki puan durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay