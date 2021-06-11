Türkiye İtalya maç sonucu | Türkiye İtalya maçı kaç kaç?
Milli maç kaç kaç bitti? EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Milli maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maç sonucu | Milli maç kaç kaç bitti?
Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye-İtalya maçıyla başladı. A Grubu mücadelesi İtalya’nın başkenti Roma’da oynandı. Peki, Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti?
Türkiye İtalya maç sonucu | Türkiye İtalya maçı kaç kaç?
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı nefesleri kesmesine rağmen beklenen gol gelmeyince taraftar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.
Maçın 53.dakikasında Melih'e çarpan top ağlarla buluştu: 0-1
66.dakikada Immobile skoru 2-0'a taşıdı.
79.dakikada Insigne durumu 3-0'a taşıdı.
Mücalede sürüyor.