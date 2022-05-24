Türkiye, İsveç ve Finlandiya için şartını açıkladı

Resmi temaslar için Filistin ve İsrail gezilerine başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, F-16 sürecinin normal seyrinde ilerlediğini, NATO ile ilgili konuların bu gündemin dışında olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma sürecine değindi.

İsveç ve Finlandiyalı heyetler bu akşam Ankara'da

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara'ya geleceğini duyurdu.

"Yazılı mutabakat istiyoruz"

"Ankara'daki heyet bugün kendi içinde bir değerlendirme yapacak." diyen Çavuşoğlu, "Taleplerimiz ne, PYD YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili amborgaların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz, temennilerle ilerleyemeyiz. Somut adım atabiliriz dediler, yazılı mutabakat istiyoruz." dedi ve Türkiye'nin yazılı mutabakattan yana olduğunun altını çizdi.

NATO'dan 4'lü toplantı teklifi

Çavuşoğlu, NATO genel sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini, Stoltenberg'den böyle bir teklif geldiğini belirtti.

Gündeminde İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması da olan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile konuşacağını söyledi.