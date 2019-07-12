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"Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmelidir"

Halktan büyük tepki gören İstanbul Sözleşmesi’ne bir tepki de Memur-Sen Kadınlar Komisyonu’ndan geldi. Komisyon Başkanı Sıdıka Aydın bir yazılı basın açıklaması yaparak, “Türkiye Büyük Millet Meclisini bu konuda göreve çağırıyoruz. Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmelidir.” ifadeleriyle sözleşmenin iptali için Meclis’e çağrıda bulundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:35
"Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmelidir"

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, aile yapısını tehdit ediyor olması sebebiyle toplumdan büyük tepki gören İstanbul Sözleşmesi’nin iptali için meclise çağrıda bulundu. Yazılı açıklamayla İstanbul Sözleşmesi’ni eleştiren Aydın, “Toplumu ifsad eden, aileyi hedef alan İstanbul Sözleşmesi ile ulaşılmak istenen sonuç son derece yıkıcıdır. Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi milletçe bu büyük ve kapsamlı saldırıyı önlemek için harekete geçilmelidir.” ifadelerini kullandı. 

“Türkiye, sözleşmeyi kamuoyunda tartışmadan onaylayan ilk ülkedir”

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu olarak düşüncelerini paylaşmayı toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Aydın, “Azerbaycan ve Rusya Federasyonu sözleşmeyi ne imzalamış ne de onaylamıştır. Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovak Cumhuriyeti İstanbul Sözleşmesine karşı çıkan ülkelerdir. Türkiye ise sözleşmeyi kamuoyunda yeterince tartışmadan, hukuki ve toplumsal yapımızı denkleme katmadan, çekincesiz olarak imzalayarak onaylayan ilk ülke olmuştur.” dedi ve “En önemli tartışmalardan birisi ulusal mevzuatların uzlaştırılmasıyla ilgilidir. Zira sözleşme kadına karşı işlenen suçu devlete karşı işenmiş bir suç olarak nitelemektedir ve sözleşmeyi onaylayan devletlerin tüm hukuk yapısında toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan bir restorasyon yapmayı zorunlu tutmaktadır.” ifadelerini kullandı.  

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin alt kavramları insanın varoluşuna saldırıyor”

Tartışmaların odağında yer alan “Cinsel yönelim”, “Cinsel eğilim” gibi kavramların geçmişte de aynı noktada bulunduğuna değinen Sıdıka Aydın, “Bu kavramlar sadece biyolojik cinsiyete değil adeta insanın varoluşuna saldıran bir zemini inşa etmektedir.” dedi. Türkiye’nin kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi’ni reddeden dünya ülkelerinin sebeplerine de değinen Aydın, “Rusya, ‘partnerler arası şiddet’ ifadesinde partnerler aynı cinsten olabilir diyerek sözleşmeye karşı çıkarken, Vatikan ‘toplumsal cinsiyetin’ uluslararası hukukta karşılığı olmayan bir tanım olduğu gerekçesi ile itiraz etmiştir. Aynı süreçte Hırvatistan, sözleşmenin eşcinsel evliliklerini legalize etmeye imkan tanıyacağı, ‘cinsiyet ideolojisi’ üretmek istediği ve Hıristiyan değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle güçlü bir direniş göstermişti.” ifadelerini kullandı. 

“İstanbul Sözleşmesi’nin çatışma üretmemesi beklenemez”

Ülkelerin İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkma sebeplerinin temelinde farklı cinsel yönelimlerin meşrulaştırılmasının olduğunu belirten Aydın, “Bir tarafta aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlayan anayasa, öte tarafta çiftleri, aynı evde yaşayan ve cinsiyetlerine bakılmaksızın şiddete karşı korumayı esas alan uluslararası bir metin. Bu iki metnin hukuki olarak da toplumsal olarak da çatışma üretmemesini beklemek mümkün değildir. Bu yönü ile kamuoyunda sözleşmeye; aileyi zayıflatan, farklı cinsel yönelimleri akredite ederek nesli ifsat eden bir anlaşma olarak tepki gösterilmesi haklı gerekçelere yaslanmaktadır.” sözleriyle Türk toplumunun sözleşmeye olan tepkisinin haklı olduğunu ifade etti.

“Bu saldırıyı önlemek için milletçe harekete geçmeliyiz”

İstanbul Sözleşmesi’nin sonuçlarının yıkıcı olacağını ifade eden Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı, “Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi milletçe bu büyük ve kapsamlı saldırıyı önlemek için harekete geçilmelidir. Cinsiyetsizleştirmeden eşcinselliğe kadar her türlü sapkınlığı kadına karşı şiddeti önleme parantezine alarak meşrulaştırmak bu topluma yapılacak en büyük kötülüktür. O nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisini bu konuda göreve çağırıyoruz.  Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çekilmelidir. Sözleşmeyi dayanak kılarak çıkarılan ve bahsettiğimiz sakıncalı sonuçları doğuran düzenlemeler de iptal edilmelidir.” sözleriyle Meclis’e sözleşmenin iptaline dair çağrıda bulundu. 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:35
  1. Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın
  2. İstanbul Sözleşmesi

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