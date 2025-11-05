Türkiye İsrail'in uykusunu kaçırdı! MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hamas hamlesi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul’da Filistinli mücahitlerden oluşan Hamas'ın Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.
Türkiye terör devleti İsrail'in uykusunu kaçırmaya devam ediyor.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Hamas heyeti, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.
Görüşmede Hamas heyeti, soykırımcı İsrail'in ihlallerine rağmen ateşkese olan bağlılığını bildirdiği belirtildi.