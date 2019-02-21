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Türkiye İş Bankası, Google Asistan'a entegre ilk Türk bankası oldu

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, yapay zeka teknolojisine dayalı, doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi Google Asistan uygulamasına entegre edildi. Böylece İş Bankası, 29 Kasım 2018’de kullanıma sunduğu Maxi ile Google Asistan'a entegre olan ilk Türk bankası oldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:55
Türkiye İş Bankası, Google Asistan'a entegre ilk Türk bankası oldu

Türkiye İş Bankası, Google Asistan'a entegre olan ilk Türk bankası oldu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, yapay zeka teknolojisine dayalı, doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi Google Asistan uygulamasına entegre edildi. Böylece İş Bankası, 29 Kasım 2018’de kullanıma sunduğu Maxi ile Google Asistan'a entegre olan ilk Türk bankası oldu.

Maxi, Google Asistan kullanıcılarına vadeli hesap getirisi hesaplama, kredi faizi hesaplama, kredi kartına dair genel bilgiler, en yakın İş Bankası şubesi ve Bankamatik sorgulama ve kampanyalar da dahil olmak üzere 500'e yakın konu başlığıyla ilgili sorulara yanıt vererek yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, geleceğin bankacılığının yapay zeka teknolojisine dayalı diyalog bankacılığı üzerinden ilerleyeceğini öngördüklerini belirtti.

Teknolojiyle kendi iş alanlarını birleştirdiklerini ve tasarladıkları basit, hızlı ve kolay çözümlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırdıklarını aktaran Sezen, "Maxi, 3 aya yakın bir süre içerisinde 2 milyon kullanıcıya ulaştı ve 5 milyonu aşkın soruya cevap verdi. İşCep ve Maximum Mobil’in ardından Google Asistan içerisinde de kullanıcılarla etkileşime başlayan Maxi, ilerleyen dönemde bireylerin günlük hayatındaki yeni iletişim araçları ne ise onların içerisinde de yer alacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın sonunda Türkçe dilinde hizmet vermeye başlayan Google Asistan uygulamasının; sesli olarak yol tarifi alma, arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çalma, video oynatma, hava durumu tahmini ve uçuş bilgisi alma gibi yetenekleri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:55
  1. Google Asistan
  2. İş Bankası

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