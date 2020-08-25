Türkiye İş Bankası 96 yaşında

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "1924 yılında çizilen yol haritamız doğrultusunda pusulamızdan şaşmadan aynı ruhla yürüyoruz. İş Bankası dur kalk bankası değil, sürekliliğin adıdır." dedi.

Bali, bankanın 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücadelenin ardından 26 Ağustos 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlık ile perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı vizyonu ile kurulan İş Bankası’nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi bağımsızlığının sembolü olduğunu söyledi.

Ankara'da bankanın tarihi binasında geçen yıl açtıkları müzeye, bu öneme istinaden "İktisadi Bağımsızlık Müzesi" adını verdiklerini belirten Bali, milli bir ekonominin inşa edilmesinde çok kritik rol üstlenen İş Bankası'nın, sadece bankacılık değil cam, tekstil, dokuma, şeker fabrikaları, kömür işletmeleri gibi genç Cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu her alanda ihtiyaçları karşılayacak şekilde iştirakleriyle ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.

Adnan Bali, "İş Bankası’nın stratejisi, kısa vadeli birtakım iniş çıkışlara bakmadan her zaman uzun vadeli bir perspektifle faaliyetlerini sürdürmek ve hep ülke yararına tavır göstermektir. Bu anlayışla, ekonomideki darboğazları, zorluk dönemlerini aşabilmek için tüm imkânlarımızı, iyi niyetli ve samimi bir şekilde hep memleketimizin ve milletimizin hizmetine kararlılıkla sunduk." diye konuştu.

İçinden geçilen pandemi dâhil zor ve kritik dönemlerde bankanın bu yaklaşımının daha da önemli hale geldiğini ve gönüllerde ayrı bir yer edindiğini söyleyen Bali, şöyle devam etti:

"Müşterilerimiz, kamuoyu bizim hangi durumda, nasıl davrandığımızı bildikleri için İş Bankası'nın kıymetini bize hissettirirler. Tarihe dayalı perspektif böyle olmakla birlikte bunun sürdürülebilirliği, geleceğe bakışı, vizyonu da çok önemli. Geçmişte yaptıklarınız, gelenekleriniz son derece kıymetli ama hep üzerine bir şey ekleyerek ilerlemeniz lazım. İş Bankası'nın bu anlamda da çok önemli bir ayrışması söz konusu."





- "Ekonominin tüm aktörlerine destek vermeye devam ediyoruz"





Adnan Bali, aktif büyüklüğü 546 milyar TL'yi, özkaynak büyüklüğü 63 milyar TL'yi aşan bankanın, 335 milyar TL'nin üzerinde nakdi, 110 milyar TL'nin üzerinde gayrinakdi krediler yoluyla sanayicisinden esnafına, çiftçisinden tüccarına, KOBİ'lerden ihracatçısına kadar ekonominin tüm aktörlerine destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

"1924 yılında çizilen yol haritamız doğrultusunda iktisadi bağımsızlığımız için çıktığımız bu yolda pusulamızdan şaşmadan aynı ruhla yürüyoruz. Ülkemize dair taahhüdümüzü her daim yerine getirmek için çalışıyoruz. İş Bankası dur kalk bankası değil, sürekliliğin adıdır" diyen Bali, "Türkiye’nin Bankası" olarak birçok zorluğun yaşandığı pandemi döneminde de önemli roller üstlendiklerini söyledi.





- "44 milyar TL’nin üzerinde kredinin vadesi gelen ödemelerini öteledik"





Pandeminin üretime, ticarete ve ödeme sistemlerine olumsuz etkilerini gidermek ve ekonomik aktiviteyi desteklemek üzere esnafa, ihracatçıya, hane halkına, tüccara, KOBİ’lere, kurumsal müşterilere, çiftçilere yönelik birçok aksiyonu hayata geçirdiklerini hatırlatan Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle müşterilerimizin ihtiyaç duymaları halinde anapara, taksit ve faiz ödemelerinin 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkân verdik. Eximbank’ın Sevk Öncesi İhracat Kredilerine ilişkin öteleme taleplerine hemen aracılık ettik. Eximbank ile TL ile Reeskont Kredisi protokolünü o süreçte hemen imzaladık. Kredi Garanti Fonu ile ‘Çek Ödeme Destek Paketi’ ve ‘Opex Kredi Destek Paketi’ni içeren iki protokole imza attık. Kamu dâhil en fazla kredi kullandıran bankalardan biriyiz. KGF limitlerinden faydalanamayan müşterilerimizin finansman ihtiyaçları için KGF ile aynı koşullarda kredi imkânı sunduk. Tüm maaş anlaşmalı müşterilerimize yönelik Maaş Destek Kredisi Kampanyası sunduk. O zaman henüz istihdamla ilgili işçi çıkarmama yönünde bir düzenleme yoktu. Biz bunu yaparken, istihdamı azaltmama koşulu koyduk. Kira Destek Kredisini, 3 aylık ödemesiz ve 12 ay vadeye kadar sunduk. Bunları tabana yayabilmek için azami 100 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunduk. Yine Ticari Destek Kredisi Kampanyamız kapsamında 5 milyon TL’ye kadar aylık eşit taksit ödemeli, 6 aya kadar ödemesiz dönemli finansman desteği sağladık. Bugüne kadar müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda 44 milyar TL’nin üzerinde kredinin vadesi gelen ödemelerini öteledik. Bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Normalleşme sürecinde açıkladıkları “El Birliği ile Devam Destek Paketi” ile de esnafa, küçük işletmelere, KOBİ’lere, çiftçilere işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olduklarını vurgulayan Bali, ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 61 ihracatçı birliği ve 95 bin ihracatçıya yönelik çok uygun, olabilecek en düşük faizlerle toplamda 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi içeren protokol imzaladıklarını hatırlattı.





- "Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi kuruyoruz"





Adnan Bali, "toplumdan kazandığını toplumla paylaşma" yaklaşımları çerçevesinde ekonomiye destek sağlarken, eğitim, çevre ve kültür-sanat projelerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar ile de toplumsal gelişime destek verdiklerini vurguladı. Bu kapsamda sene başında Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi için iş birliğine gittikleri Koç Üniversitesi ile birlikte Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi kurduklarını belirten Bali, Türkiye’nin aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığını azaltacak ölçeğe ulaşmasına, gelecekte daha ileri aşamalar kaydederek global çaptaki bilimsel literatürde dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmasını bekledikleri Merkez için 5 yıl boyunca 25 milyon TL kaynak ayırdıklarını belirtti.





- "Krizlere karşı antikorlarımız var. Ama pandemi bambaşkaydı. Yine de iyi sınav verdik"





Bali, pandeminin banka faaliyetleri üzerindeki etkilerine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz hem ekonomik hem siyasi birçok krize tanıklık ettik. Bunlara karşı antikorlarımız var. Ama pandemi bambaşkaydı, şu ana kadar kimse tecrübe etmemişti. Bütün hayatı, insanların psikolojisini her bakımdan etkiledi. İş Bankası gibi 24 bin çalışanı, 1.200’ün üzerinde şubesi olan, ekonomik ve ticari hayatın her yerine nüfuz etmiş bir Bankada bu faaliyetlerin sağlıklı şekilde sürdürülmesi çok kritik önem taşıyordu. Banka olarak esnek, dirayetli, proaktif yönetimimiz sayesinde pandemi sürecinde müşterilerimiz, toplum ve çalışanlarımız açısından çok iyi sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bunda teknolojiye olan yatırımlarımızın çok önemli payı var."

Bankanın ilk yarı finansal sonuçlarına değinen Bali, Haziran 2020 itibarıyla ekonomiye nakdi, gayri nakdi olarak toplamda 445 milyar TL'nin üzerinde kaynak sağladıklarını, 337 milyar TL düzeyinde bir mevduat hacmine ulaştıklarını hatırlattı. Bali, gerek ticari hayatta aldıkları inisiyatifler gerekse toplum ve çalışan sağlığı açısından uyguladıkları tedbirlerle ilk yarıyı hedeflerinde ciddi bir sapma olmadan tamamladıklarının altını çizdi.





- "Teknolojiyi algılama ve uygulama biçimimizle geleceğin bankacılığını sunmaya hazırız"





Dünyada ekonomilerin daraldığı ve dalgalanmaların olduğu pandemi döneminde birçok kurumun planlarını, projelerini, yatırımlarını erteleme yoluna gittiğine dikkati çeken Bali, Banka olarak gerçekleştirdikleri teknolojik yatırımların ne derece kritik olduğunu, bu süreçte ortaya çıkan anomalilerle mücadele ederken daha iyi anladıklarını ifade etti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, değişen koşullara adapte olma, yeni iş modelleri üretme ve ona göre çalışma, teknolojiyi çok etkin şekilde kullanma, bu alanlarda öncülük etme konusunda da hep çok özel, ayrıcalıklı konuma sahip olduklarını; zamanında Bankamatikte, telefon bankacılığında, mobil bankacılıkta neler yapıldıysa, şimdi de en yeni, en hızlı ve en kolayı sunacak biçimde teknolojiye yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Bali, bankanın kaynaklarını ülke ekonomisinin öncelikli ihtiyaçlarına yönlendirirken, hem klasik hem de teknoloji ile bütünleşik olarak müşterilerine talep ettikleri hizmeti sağladığını belirterek, "Artık geldiğimiz aşama itibarıyla bankacılıkta teknolojiyi bu hızda algılama ve uygulama biçimimizle, geleceğin bankacılığını sunmaya hazır olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Pandemi sürecinde olağanüstü şekilde müşteri profilinde değişiklikler olduğunun altını çizen Bali, 8,1 milyon olan dijital aktif müşteri sayılarının 8,5 milyona çıktığını ve ilk kez İş Bankası ile tanışan müşterilerin yüzde 80’inin dijital müşteri olduğunu söyledi.

Dijitale daha fazla yönelmeye dair bu tablonun kalıcı bir müşteri davranışı olacağını öngördüklerine işaret eden Bali, özellikle kullanım konusunda kendisini teknolojiye uzak hisseden, yaş grubu olarak biraz daha ileride olan müşteri grubunun dijital dünyaya girdiğini, faydalarını ve kolaylıklarını gördüğünü anlattı.

İş Bankası Genel Müdürü Bali, şu anda 8,5 milyon dijital aktif müşterilerine İşCep ile 360'ın üzerinde işlem yapma imkânı sağladıklarını, İşCep'e pandeminin olduğu 2020 yılında 45 civarında yeni işlem eklediklerini belirtti.





- "İlk vakadan hemen sonra toplum sağlığını önceliklendiren çok ciddi kararlar aldık"





İş Bankası’nın pandemi sürecinde Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasından hemen sonra toplum ve insan sağlığını önceliklendiren çok ciddi, seri, hızlı, proaktif ve radikal kararlar aldığını vurgulayan Bali, şubelerden ziyade İşCep, Maximum Mobil, internet ve Bankamatik gibi şube dışı kanalları kullanmaya teşvik edecek şekilde müşterileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Bali, çalışanlara yönelik de evden dönüşümlü çalışma dâhil birçok tedbir aldıklarını, çok kısa sürede 4 bin civarında dizüstü bilgisayar temin ettiklerini ve 15 bin kişinin evden çalışabileceği bir teknik altyapıyı oluşturduklarını belirtti. İlave risk aldıkları için fiili olarak iş yerlerinde bulunan üst yönetim hariç bütün çalışanlara, normal ücretlerinin üzerine 3 bin 500 TL ek ödeme uygulaması başlattıklarını vurgulayan Bali, "İş Bankası'nın çalışanlarına verdiği kıymet konusunda belki bizim jenerasyon kadar deneyim yaşamamış genç jenerasyonumuz, bunu pandemi döneminde çok daha iyi hissetti." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)