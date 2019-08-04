Türkiye, İran ve Rusya'dan ortak mutabakat! Karşı çıktılar

13. Astana görüşmeleri sonrasında yayımlanan sonuç bildirgesinde Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt bölgelerinde özerk yönetim kurulmasına karşı olduklarını açıkladı.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılan 13. Astana görüşmeleri sona erdi. Rusya, Türkiye ve İran, görüşmelerin sonunda bir sonuç bildirgesi yayınladı.

Suriye'de çözüm için başlatılan Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt bölgelerinde özerk yönetim kurulmasına yönelik inisiyatiflere karşı olduklarını açıkladı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü

Bölgede uzun vadeli istikrar ve güvenliğin ancak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesiyle mümkün olduğuna belirten taraflar, "Özerk yönetim kurulmasına dönük inisiyatifler de dahil olmak üzere, terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler oluşturmayı amaçlayan tüm girişimleri reddettik. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik ayrılıkçı planlara karşı çıkma kararlılığımızı dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerine karşı işbirliği

İdlib'teki durumu detaylı olarak masaya yatıran ve İdlib gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili tüm anlaşmalar hayata geçirilerek sahada sükunetin sağlanması gerektiğini kaydeden Rusya, "Türkiye ve İran, Heyet-ü Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün gerilimi azaltma bölgesindeki varlığını artırmasından duyduğumuz endişeyi dile getirdik ve IŞİD'in, El Nusra'nın El Kaide ve IŞİD'le bağlantılı diğer tüm kişi, örgüt, kurum ve kuruluşların nihai olarak yok edilmesi için işbirliğini sürdürme kararlılığımızı belirttik" diye vurguladı.

İdlib meselesi

Garantör ülkeler, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki siviller ile Rus, Türk ve İranlı askerlerin güvenliğinin sağlanması için uluslararası beşeri hukuka uygun somut önlemler alma konusunda mutabakat sağlandığını belirtti.

Anayasa adımı

Rusya, Türkiye ve İran, Suriye anayasa komitesinin üyeleri üzerinde mutabakat sağlanmasından memnun olduklarını da dile getirdi.