"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

ABD ambargolarının hedefindeki İran’a Türk akademisyenler bir ziyaret gerçekleşti. Aydınlık'ın haberine göre, Türk akademisyenler, İran’ın Tebriz ve Tahran şehirlerini kapsayan bir haftalık ziyaret kapsamında ülkenin önde gelen üniversiteleri ve düşünce kuruluşları ile bir araya geldi.

Aralarında, USMER ( Ulusal Strateji Merkezi) yöneticileri Prof. Dr. Cüneyt Akalın, Prof. Dr. Kürşat Yılmaz ve ikna odalarının kurucusu, Eski CHP milletvekili Prof. Nur Serter’in de bulunduğu dokuz kişilik heyet, Tahran, Tebriz, Allame Tebatebai, İmam Sadık Üniversiteleri ile Türkiye ve İran arasında akademik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi yönünde temaslarda bulunuyor.

"Türkiye İran olamaz" diyordu

CHP'li Serter, İran üzerinden aklınca Şeriat düşmanlığı yapıyordu. Türkiye'nin İran olamayacağı yönünde laikçilere ezberletilen sözler söyleyen Serter, 28 Şubat döneminde ikna odalarının kurucusu olarak biliniyor.

Batı Asya Birliği sunumu

Türk heyet, ziyaret programı dahilinde İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezinde İranlı akademisyen ve diplomatlara bir araya geldi. Başta bölgesel sorunlar ve çözüm yollarının masada olduğu toplantıda USMER ( Ulusal Strateji Merkezi) yöneticisi Prof. Dr. Cüneyt Akalın tarafından “Batı Asya Birliği” sunumu gerçekleştirildi.

Akalın, Türkiye, İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye’nin birlikteliği ile gerçekleştirilecek bölgesel birliğin, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan bölge ülkelerinin karşı karşıya olduğu sorunların çözüm reçetesi olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki kaosun sorumlusu olan ABD ve İsrail’in birlikteliği ile Batı Asya ülkelerinin hedef alındığını vurgulayan Akalın, ancak bir bölgesel blok ile bölgeyi hedef alan dış saldırı ve kaos senaryolarının etkisiz hale getirebileceğini dile getirdi.

Astana Süreci'ne vurgu yaptı

Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezinde gerçekleşen toplantıda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Cüneyt Akalın ve Prof. Dr. Kürşat Yılmaz, bölgede istikrarın tekrar sağlanabilmesi için Suriye’de çözüm odaklı devam eden Astana sürecinin önemine vurgu yaptı. Astana sürecinin çözüme giden yol olduğunu ifade eden Türk akademisyenler, Türkiye, İran ve Rusya’nın süreci başarılı bir şekilde yönettiğini vurguladı.

Heyetteki akademisyenler

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

Prof. Dr. Kürşat Yılmaz

Prof.Dr. Nur SERTER

Prof.Dr. Lale Afrasyap

Prof.Dr. Cemlettin GÖBELEZ

Dr. Hikmet ÇEVİK

Prof. Levent SEVGİ

Elif ERAL

Ayşe EREN