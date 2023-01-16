Türkiye-İran arasında Tahran'da 19. Dönem Konsolosluk İstişareleri toplantısı yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Alirıza Bigdeli, Tahran'da konsolosluk ilişkilerini görüştü.

Beraberindeki heyetle İran'a ziyarette bulunan Bakan Yardımcısı Serim, İranlı muhatabı Bigdeli ile Türkiye-İran 19. Dönem Konsolosluk İstişareleri toplantısını gerçekleştirdi. İstişarelerde, konsolosluk ilişkilerinin gündemindeki konular ile iki ülke vatandaşlarını ilgilendiren hususlar ele alındı.

Türkiye'ye gönderilen doğalgazı İran, her yılın başında teknik arızaları bahane ederek Türkiye'ye gelen gaz akışında kesintiye gidiyordu. Tahran'a gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, görüşme sonrası Türkiye'ye döndü.

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Türkmenistan gazının kesilmesi İran’da doğal gaz arzında soruna neden oldu. Arzda yaşanan sorun nedeniyle yaklaşık 90 bin konuta doğal gaz verilemezken, enerji tasarrufu için devlet daireleri tatil edildi. Gaz akışının kesildiği iş yerlerinde kalın elbiseler giyilmesi önerildi.

İran'ın gündemdeki konuların başında petrol'e gelen zamlar...

İran'ın ham petrol ihracatı, yaptırımlara rağmen 2022'nin son iki ayında zirve yaptı.

euronews'in aktardığı haberde: Ülkelerin petrol ihracatlarını takip eden uluslararası şirketler, İran'ın 2022'nin son iki ayında ihracatta yeni zirvelere ulaştığını açıkladı. Danışmanlık ver ölçüm şirketlerine göre Tahran yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çin ve Venezuela'ya yapılan sevkiyatları artıran yaptırımlarına rağmen 2023'e güçlü bir başlangıç yaptı.

Müşterilerine sektör bilgisi, finansman, hazine yönetimi, kurumsal yatırım ve uluslararası bankacılık hizmetleri sunan Amerikalı danışmanlık şirketi SVB International, İran'ın aralık ayında ham petrol ihracatının günde ortalama 1,137 milyon varil olduğunu, bu rakamın kasım ayına göre 42 bin varil arttığını ve bunun 2022'nin en yüksek rakamı olduğunu tahmin ettiklerini duyurdu.

Aynı şekilde veri istihbarat firması Kpler de, İran'ın ham petrol ihracatının kasımda günlük 1,23 milyon varille Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve aralıkta günlük 1 milyon varilin biraz altına düşmesine rağmen Nisan 2019'daki 1,27 milyon varillik oranla neredeyse aynı seviyede olduğunu belirtti.

İran Petrol Bakanlığı Reuters'ın ihracatla ilgili yorum talebine yanıt vermezken yarı resmi Fars haber ajansı İran'ın devlet bütçesinde 1,4 milyon varillik sevkiyat hedeflediğini duyurdu. bu da fiyatı varil başına 70 doların üzerine çıkan piyasa fiyatının iki katına çıkaracak.

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