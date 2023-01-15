Güncel akaryakıt fiyatları: indirimi, zam beklentisi haberi! 15 Ocak 2023 Pazar Brent petrol, Mazot fiyatı, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Araç sahipleri için akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Ocak LPG benzin, motorin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

Benzine bir zam kapıda.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerin ardından akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına 17 Aralık Salı gününden itibaren bu kez zam: 67 kuruş bir zam geliyor. Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan değişkenlik nedeniyle benzin fiyatlarına salı gününden itibaren zam bekleniyor. itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda fiyat artışı bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Buna göre, Yeni gelecek olan zamla birlikte benzin fiyatları 20 liranın üzerine çıkmış olacak.

BENZİNE SON OLARAK ZAM GELMİŞTİ!

En son benzinin litre fiyatı 13 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 19,7 TL oldu.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 15 OCAK 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,68 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19,68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,93 TL

Motorin fiyatı: 22,24 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,86 TL

Motorin fiyatı: 22,34 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL