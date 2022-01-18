Türkiye İngiltere'ye örnek oldu

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Başbakan Boris Johnson hükümeti, BBC’ye yapılan kamu desteğinin 2027 yılında sona ermesi yönünde bir plan üzerinde çalıştıkları bildirildi.

Kaldırılması planlanan lisans ücretinde BBC’nin, 2,4 milyar Euro (36 milyar 397 milyon Türk lirası) tutarındaki bir mali kaynaktan yararlanamayacağı açıklandı.

İngiltere'de televizyon sahibi tüm dairelere uygulanan bir vergi türüdür. TV lisans ücreti için her ev ortalama yıllık 159 pound (2 bin 930 Türk lirası) ödüyor. Gerçekleşmesi planlanan yeni karar ile İngiltere vatandaşlarından bu ücretlerin alınmayacağı duyuruldu.

Türkiye’de de İngiltere’deki gibi bir uygulama mevcuttu. Devlet televizyonu TRT için elektrik faturalarına ücret yansıtılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “elektrik faturalarından TRT payını kaldırcağız” açıklamasından sonra kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmişti.

Kanun teklifi 2021 yılının Aralık ayında Meclis’te kabul edilmiş ve elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılmıştı.