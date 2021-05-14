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Gündem Türkiye İngiltere uçuşlar iptal mi?
Gündem

Türkiye İngiltere uçuşlar iptal mi?

Türkiye'den İngiltere'ye uçuşlar yasaklandı mı? Türk Hava Yolları, İngiltere uçuşlarına yönelik bir açıklama yaptı. Peki, İngiltere'ye uçuşlar durdu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 20:48:00 -
Türkiye İngiltere uçuşlar iptal mi?

İngiltere otoritelerinin aldığı karar sebebiyle Türkiye'den söz konusu ülkeye uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Türkiye İngiltere uçuşlar iptal mi?

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.

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