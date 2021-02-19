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Dünya Türkiye imzayı attı! ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi
Dünya

Türkiye imzayı attı! ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, ABD’nin ara sıra elinde patlayan F-35 uçaklarındaki hakları korumak için ciddi bir adım attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 09:40:00 -
Türkiye imzayı attı! ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzaladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile SSTEK arasında yapılan anlaşma, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "tek taraflı ve hukuksuz" olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını belirtmişti.

Türkiye'nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma, bu kapsamda "Türkiye'nin hukuki haklarının peşinde olacağı" söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Türkiye'nin programa dönmesi veya dışında kalması ise bu girişimden bağımsız değerlendirme ve kararlara bağlı olarak şekillenecek.

SSTEK, savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği alanlarında faaliyet göstermesi amacıyla kuruldu. Bu çerçevede şirket, mevcut kamu ve özel sektör firmalarıyla koordineli çalışarak, Türk savunma sanayisinin teknoloji, ürün, hizmet, kabiliyet ve kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

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Yorumlar

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Putsavar

AMERİKA BİZİM CAAAHAAAPEEE DÖNEMİNDE YAŞADIKLARIMIZI YAŞIYOR TÜRKİYEDEN 98 YIL GERİDELER.TEKSAS DA TÜP KUYRUKLARINI GÖRÜNCE AKPARTİMİZDEN VE BİLGE REİSİMDEN NASIL GURURLANDIMM EYYY RUMPOTNUSLU KOKUŞMUŞ MAHALLELİ GURUPÇU ZİNACI RANTÇI YETİM HAKKI YİYEN ALKOLİK CAAAHAAAPELİLERR REİSİM OLMASA HİNT FAKİRLERİ GİBİ KABURGALARINIZ SAYILIP GEBERİP GİDECEKSİNİZ ŞU MUBAREK CUMA GÜNÜ REİSİME DUA EDİN BRE KAYMAK TABAKA
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