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Teknoloji Türkiye ilk kullanan ülkelerden olacak! Tarih verildi
Teknoloji

Türkiye ilk kullanan ülkelerden olacak! Tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 14:24:00 -
Türkiye ilk kullanan ülkelerden olacak! Tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Sayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olan 5G'nin Dijital Türkiye'nin gelişim sürecinde itici bir güç olacağının altını çizerek, bu gaye ile çalışmaların süreceğini belirtti.

"Hedefimiz ilk ülkelerden olmak"

Bakan Yardımcısı Sayan, "Bundan sonraki süreçte de, ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz; dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak" diye konuştu.

Sayan, "5G yeni radyo, çekirdek şebeke, Şebeke Yönetim Sistemi, Radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototipleri hazırlandı. 26 Mayıs 2021 tarihinde de @htkkumelenmesi ile bu ürünlerin son halinin demolarını düzenlenecek bir etkinlikle kamuoyuna duyuracağız" açıklamasında bulundu.

"2023 yılında hizmete açılacak"

Yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak arttığını ifade eden Sayan, "2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli bir başarı gerçekleştirmiştik. 2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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Yorumlar

kaportacı salim usta sanayiden

uahuhuhahauuahu gaza devam . 
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erdem

Birde övünerek söylüyor 5g ne olduğunu bilmiyormusun
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