  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Burunların dibindeki Türkiye'yi seçmeyip ABD ile anlaştılar: 800 milyon dolarlık savaş helikopteri alacaklar Avrupa'da vakalar artıyor: Tatil dönüşü yüksek ateşe dikkat! Çok şaşıracaksınız! Avokado yağı zeytinyağını tahtından eder mi? Aylardır beklenen an geldi: 2026-2027 sezonu resmen başladı! Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak Erato Kozaku-Markulli, Türklerle ilgili yapılan yorumlara isyan etti: Sizi beyinsizler BMW ve MINI Prime ile otomobil sahipliğinin kuralları yeniden yazılıyor! Ayrıcalıkta yeni seviye! Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı Mideyi zırh gibi kaplayan o sebze suyu ortaya çıktı: Yanmayı ve reflüyü saniyeler içinde kesiyor Bakın ne kadarmış! Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma çıkardı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Aylardır beklenen an geldi: 2026-2027 sezonu resmen başladı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Aylardır beklenen an geldi: 2026-2027 sezonu resmen başladı!

İstanbul'da 2026-2027 av sezonu 1 Eylül itibariyle resmen başladı. Yasağın sona ermesiyle birlikte balıkçılar vira bismillah dedi.

#1
Foto - Aylardır beklenen an geldi: 2026-2027 sezonu resmen başladı!

İstanbul’da 4,5 aylık av yasağının ardından 1 Eylül itibariyle balıkçılık av sezonu açıldı. Sezon açılışı İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar’ın katılımıyla Sarıyer Kireçburnu sahilinde gerçekleştirildi. Açılış töreninde Vali Yardımcısı Kaya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar yaparken, Balıkçılar için İstanbul İl Müfütüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel dua okudu.

#2
Foto - Aylardır beklenen an geldi: 2026-2027 sezonu resmen başladı!

"GELECEK NESİLLERE SUYLA, HAYATLA VE BEREKETLE DOLU DENİZLER BIRAKMALIYIZ" Törende konuşan, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "İlimizde 14 bini aşkın balıkçımız, 48 Su Ürünleri Kooperatifimizin ortağı konumundalar. 57 balıkçı barınağımız ile onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız balıkçılarımızın faaliyetlerini daha uygun, daha güvenli ve sürdürülebilir koşullarda gerçekleştirmelerini sağlamak, denizlerimizdeki kaynaklarımızı korurken balıkçılığımızı güvence altına almak. Balıklarımızın yılda en az bir kez üremelerine imkan sağlamalıyız. Birlikte gelecek nesillere suyla, hayatla ve bereketle dolu denizler bırakmalıyız. Bütün balıkçılarımıza kazasız, bereketli ve bol mahsullü bir av sezonu diliyorum" dedi.

#3
Foto - Aylardır beklenen an geldi: 2026-2027 sezonu resmen başladı!

"NE KADAR ÇOK BALIK TUTARSANIZ O KADAR UCUZ BALIK YİYECEĞİZ" Balıkçılığın kutsal bir iş olduğunu ve balıkçılığın insanoğlu var olduğundan beri olan tarımdan eski bir meslek olduğunu belirten Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Denizcilik deniz aşkı olmadan yapılacak bir meslek değil bu saatte çıkıyorsunuz gün ağarana kadar çalışıyorsunuz bu herkesin yapabileceği bir iş değil, bütün balıkçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Allah sizleri kazalardan belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli olsun. Ağlarınız dolu olsun inşallah. Bizler sizlerden gelecek balıkları bekliyoruz. Ne kadar çok balık tutarsanız o kadar ucuz balık yiyeceğiz. Hem sağlıklı hem doğal bütün sofraların en önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Sofralarımızı bu nimetten mahrum bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vira Bismillah, rastgele. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin" diye konuştu.

#4
Foto - Aylardır beklenen an geldi: 2026-2027 sezonu resmen başladı!

"BU YIL BOL BOL PALAMUT YİYECEĞİZ" Bu yıl palamutun bol olacağını bekleyen Balıkçı Reisi Ahmet Bakar, "2026-2027 sezonu inşallah bu gece 00.00 itibariyle açılıyor. Öncelikle balıkçı arkadaşlarıma bu sezon hayırlı uğurlu, kazasız belasız geçsin diyorum. Bu sene palamut balığının görüntüleri çok. İnsanlarımız doya doya palamut, sarıkanat, çinekop yiyecek. Bu sene denizlerimiz çok verimli gözüküyor. Geçen sene çok hamsi oldu ama pek fazla tatmin etmedi. Herkes dondurucularını bol bol doldursun bir dahaki sene bu palamutu bulamayabiliriz" dedi.

#5
Foto - Aylardır beklenen an geldi: 2026-2027 sezonu resmen başladı!

VİRA BİSMİLLAH Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar aylar sonra yeniden ’Vira Bismillah’ dedi. Yeni sezonun ilk balıkları bu gece itibariyle avlandı. 15 Nisan’da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle İstanbul’da balıkçılar avlanma faaliyetlerine hız verdi. Gürpınar Balık Hali’ne gelen balıkçılar avladıkları balıkları mezat usulüyle satmaya çalıştı. Balıkçıların ve balık almak isteyen müşterilerin hale gelmesiyle halde yoğunluk oluştu.

#6
Foto - Aylardır beklenen an geldi: 2026-2027 sezonu resmen başladı!

"HERKESİ BALIK YEMEYE BEKLİYORUZ" Palamut'un bu sene bol olacağını söyleyen Balıkçı Yusuf Aslan, "Balıkseverler bugün itibariyle av yasağımız kalkmıştır. Herkesi balık yemeye bekliyoruz. Palamut bol, hamsi bol, çinekop bol. Bu sene hepsine doyacağız. Haftada 3 gün balık yemeliyiz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kızıldeniz’de kritik operasyon! Husilere gittiği belirtilen İHA parçaları ele geçirildi
Gündem

Kızıldeniz’de kritik operasyon! Husilere gittiği belirtilen İHA parçaları ele geçirildi

Kızıldeniz’de gerçekleştirilen operasyonda Husilere ulaştırılmak üzere taşındığı belirtilen İran yapımı İHA parçalarının bulunduğu kargo ele..
Pakistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı
Gündem

Pakistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Girne açıklarında yaşanan elim gemi kazası sonrası derin üzüntü duyduğunu belirten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayy..
YENİ Parti'nin açılışında komedi tufanı! Kimi tuttuğunu şaşıran ilçe başkanı neye hizmet ettiğini ifşa etti!
Gündem

YENİ Parti'nin açılışında komedi tufanı! Kimi tuttuğunu şaşıran ilçe başkanı neye hizmet ettiğini ifşa etti!

Masa ortaklarının tabela partisi YENİ Parti'nin Kadıköy ilçe binası açılışında rezalet üstüne rezalet yaşandı. Kürsüye çıkıp esip gürlemeye ..
Katar'dan teröriste sert tepki
Dünya

Katar'dan teröriste sert tepki

Katar'dan bebekleri, çocukları ve kadınları katleden terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tep..
Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!
Gündem

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ekranları parselleyen kendi güruhunun kokuşmuşluğunu itiraf etti. Mesleğin sahtekarların eline düştüğünü belirten..
YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı
Gündem

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a geçmey..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23