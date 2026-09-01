Aylardır beklenen an geldi: 2026-2027 sezonu resmen başladı!

"NE KADAR ÇOK BALIK TUTARSANIZ O KADAR UCUZ BALIK YİYECEĞİZ" Balıkçılığın kutsal bir iş olduğunu ve balıkçılığın insanoğlu var olduğundan beri olan tarımdan eski bir meslek olduğunu belirten Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Denizcilik deniz aşkı olmadan yapılacak bir meslek değil bu saatte çıkıyorsunuz gün ağarana kadar çalışıyorsunuz bu herkesin yapabileceği bir iş değil, bütün balıkçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Allah sizleri kazalardan belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli olsun. Ağlarınız dolu olsun inşallah. Bizler sizlerden gelecek balıkları bekliyoruz. Ne kadar çok balık tutarsanız o kadar ucuz balık yiyeceğiz. Hem sağlıklı hem doğal bütün sofraların en önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Sofralarımızı bu nimetten mahrum bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vira Bismillah, rastgele. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin" diye konuştu.