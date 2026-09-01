BMW ve MINI Prime ile otomobil sahipliğinin kuralları yeniden yazılıyor! Ayrıcalıkta yeni seviye!

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW ve MINI, müşterilerine sunduğu BMW Prime ve MINI Prime abonelik ekosistemini yeni hizmet ve iş birlikleriyle geliştirmeyi sürdürüyor. Yıllık abonelik seçeneği, Prime Premium paketine dahil edilen İGA İstanbul Havalimanı’nın ayrıcalıklı hizmet markası İGA Pass ve 5 Şarj iş birliğinde yüzde 20’ye çıkarılan şarj indirimiyle genişleyen Prime ekosistemi, otomobil sahipliğini daha konforlu ve ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürüyor. BMW Prime ve MINI Prime, servis, elektrikli mobilite ve günlük yaşam ihtiyaçlarını tek bir abonelik çatısı altında bir araya getirerek otomobil sahipliğini daha zahmetsiz hale getiriyor. Prime, Prime Plus ve Prime Premium olmak üzere üç farklı paketten oluşan sistemde; yüzde 25’e varan yetkili servis indirimi, silecek lastiklerinin değişimi, periyodik araç kontrolü, motor yağı ve sıvıların tamamlanması gibi temel hizmetler standart olarak sunuluyor. Üst paketlerde ise bu hizmetlere ek olarak araç yıkama, otopark, akaryakıt ve şarj indirimi, vale park ve havalimanı lounge gibi ayrıcalıklar yer alıyor.