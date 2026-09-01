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BMW ve MINI Prime ile otomobil sahipliğinin kuralları yeniden yazılıyor! Ayrıcalıkta yeni seviye!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

BMW ve MINI Prime ile otomobil sahipliğinin kuralları yeniden yazılıyor! Ayrıcalıkta yeni seviye!

BMW ve MINI’nin Prime abonelik ekosistemi, yıllık abonelik avantajı, İGA Pass ayrıcalıkları ve 5 Şarj’da yüzde 20’ye yükseltilen indirimle genişliyor. Yeni hizmetlerle otomobil sahipliğini servis ihtiyaçlarından seyahat deneyimine ve elektrikli mobiliteye uzanan kapsamlı bir ayrıcalık dünyasına dönüştüren Prime, müşterilerine daha konforlu ve öngörülebilir bir sahiplik deneyimi sunuyor.

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Foto - BMW ve MINI Prime ile otomobil sahipliğinin kuralları yeniden yazılıyor! Ayrıcalıkta yeni seviye!

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW ve MINI, müşterilerine sunduğu BMW Prime ve MINI Prime abonelik ekosistemini yeni hizmet ve iş birlikleriyle geliştirmeyi sürdürüyor. Yıllık abonelik seçeneği, Prime Premium paketine dahil edilen İGA İstanbul Havalimanı’nın ayrıcalıklı hizmet markası İGA Pass ve 5 Şarj iş birliğinde yüzde 20’ye çıkarılan şarj indirimiyle genişleyen Prime ekosistemi, otomobil sahipliğini daha konforlu ve ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürüyor. BMW Prime ve MINI Prime, servis, elektrikli mobilite ve günlük yaşam ihtiyaçlarını tek bir abonelik çatısı altında bir araya getirerek otomobil sahipliğini daha zahmetsiz hale getiriyor. Prime, Prime Plus ve Prime Premium olmak üzere üç farklı paketten oluşan sistemde; yüzde 25’e varan yetkili servis indirimi, silecek lastiklerinin değişimi, periyodik araç kontrolü, motor yağı ve sıvıların tamamlanması gibi temel hizmetler standart olarak sunuluyor. Üst paketlerde ise bu hizmetlere ek olarak araç yıkama, otopark, akaryakıt ve şarj indirimi, vale park ve havalimanı lounge gibi ayrıcalıklar yer alıyor.

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Foto - BMW ve MINI Prime ile otomobil sahipliğinin kuralları yeniden yazılıyor! Ayrıcalıkta yeni seviye!

Müşterilerin değişen mobilite ve seyahat ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilen Prime ekosisteminin kapsamı, yeni uygulamalarla daha da genişletildi. BMW Prime ve MINI Prime aboneleri artık tercih ettikleri paketin sunduğu hizmetlerden yıllık abonelik seçeneğiyle daha avantajlı koşullarda yararlanabiliyor. Ayrıca Prime Premium paketine İGA Pass Daily Domestic hizmetleri eklenirken, Prime Plus ve Prime Premium abonelerinin 5 Şarj istasyonlarındaki şarj indirimi de artırıldı. BMW Prime ve MINI Prime’ın yıllık abonelik seçeneği kapsamında müşteriler, tercih ettikleri paketin hizmet ve ayrıcalıklarından 10 aylık abonelik bedeli karşılığında 12 ay boyunca yararlanabiliyor. Tek seferlik ödeme modeli, kesintisiz hizmet erişiminin yanı sıra abonelik süresince oluşabilecek olası fiyat değişikliklerine karşı yıllık maliyetlerin daha öngörülebilir olmasını sağlıyor.

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Foto - BMW ve MINI Prime ile otomobil sahipliğinin kuralları yeniden yazılıyor! Ayrıcalıkta yeni seviye!

Prime Premium paketine dahil edilen İGA Pass Daily Domestic hizmetleriyle abonelik kapsamındaki ayrıcalıklar seyahat deneyimine de taşınıyor. Kesintisiz olarak bir yıl veya daha uzun süredir Prime Premium abonesi olan müşteriler, İstanbul Havalimanı’nda dört günlük Vale ve Otopark hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. İç hat yolculuklarında ise Hızlı Geçiş, Öncelikli Check-in, İç Hat Lounge ve İç Hat Buggy hizmetleri sunuluyor. Böylece İstanbul Havalimanı’nda yolcu deneyimini daha hızlı ve konforlu hale getirmeyi amaçlayan İGA Pass’ın sunduğu hizmetler, Prime Premium abonelerinin seyahat süreçlerine de dahil oluyor.

#4
Foto - BMW ve MINI Prime ile otomobil sahipliğinin kuralları yeniden yazılıyor! Ayrıcalıkta yeni seviye!

Prime ekosistemindeki yenilikler elektrikli BMW ve MINI kullanıcılarını da kapsıyor. Prime Plus ve Prime Premium abonelerine 5 Şarj istasyonlarında sunulan şarj indirimi yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltildi. Böylece elektrikli BMW ve MINI sahipleri, abonelikleri kapsamında 5 Şarj istasyonlarında gerçekleştirdikleri şarj işlemlerinde yeni indirim oranından faydalanabiliyor. Yapılan bu güncellemeyle Prime, elektrikli otomobillerin günlük kullanım ihtiyaçlarına yönelik sunduğu avantajları artırırken, değişen mobilite alışkanlıklarına uyum sağlayan hizmet yapısını da güçlendiriyor. BMW Prime paketleri ve hizmet kapsamlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere BMW Türkiye mobil uygulaması ve BMW Prime internet sayfası üzerinden, MINI Prime’a ilişkin tüm bilgilere ise MINI Türkiye mobil uygulaması ve MINI Prime internet sayfasından ulaşılabiliyor.

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