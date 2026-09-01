Avrupa'da vakalar artıyor: Tatil dönüşü yüksek ateşe dikkat!

"HER SİVRİSİNEK IŞIKLARI SITMA ANLAMINA GELMEZ" Almanya’daki vakaların kamuoyunda endişeye yol açabileceğini belirten Dr. Hraloğlu, "Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Her sivrisinek sıtma taşımaz ve her sivrisinek ısırığı sıtma anlamına gelmez. Hastalığın bulaşabilmesi için sıtma parazitini taşıyan enfekte bir Anopheles sivrisineğinin kişiyi ısırması gerekir. Almanya’da yaşanan olay da rutin bir bulaş zincirinden çok, enfekte bir sivrisineğin uçakla taşınmış olabileceğinin değerlendirildiği oldukça nadir bir durumdur" dedi. Frankfurt’taki yetkililer de toplum geneli açısından riskin çok düşük olduğunu, insandan insana olağan bir bulaş zinciri beklenmediğini bildirdi.