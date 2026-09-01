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Avrupa'da vakalar artıyor: Tatil dönüşü yüksek ateşe dikkat!

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Avrupa'da vakalar artıyor: Tatil dönüşü yüksek ateşe dikkat!

Avrupa'da artış gösteren sıtma vakaları sonrası, bu ülkelerde seyahat eden vatandaşlara sıtma riskine karşı Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu uyarılarda bulundu..

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Foto - Avrupa'da vakalar artıyor: Tatil dönüşü yüksek ateşe dikkat!

Almanya’da Frankfurt Havalimanı’nda çalışan 6 kişide sıtma tespit edildiği, hastalardan ikisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, sıtmanın parazitlerin neden olduğu ve insana temel olarak enfekte Anopheles sivrisineklerinin ısırmasıyla bulaşan ciddi bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyledi.

#2
Foto - Avrupa'da vakalar artıyor: Tatil dönüşü yüksek ateşe dikkat!

"HER SİVRİSİNEK IŞIKLARI SITMA ANLAMINA GELMEZ" Almanya’daki vakaların kamuoyunda endişeye yol açabileceğini belirten Dr. Hraloğlu, "Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Her sivrisinek sıtma taşımaz ve her sivrisinek ısırığı sıtma anlamına gelmez. Hastalığın bulaşabilmesi için sıtma parazitini taşıyan enfekte bir Anopheles sivrisineğinin kişiyi ısırması gerekir. Almanya’da yaşanan olay da rutin bir bulaş zincirinden çok, enfekte bir sivrisineğin uçakla taşınmış olabileceğinin değerlendirildiği oldukça nadir bir durumdur" dedi. Frankfurt’taki yetkililer de toplum geneli açısından riskin çok düşük olduğunu, insandan insana olağan bir bulaş zinciri beklenmediğini bildirdi.

#3
Foto - Avrupa'da vakalar artıyor: Tatil dönüşü yüksek ateşe dikkat!

SEYAHAT ÖYKÜSÜ MUTLAKA HEKİME BİLDİRİLMELİ Sıtmanın ilk belirtilerinin birçok enfeksiyon hastalığıyla karışabileceğine dikkat çeken Hraloğlu, özellikle seyahat öyküsünün tanıda önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "En sık görülen belirtiler arasında ateş, titreme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bulantı ve kusma bulunuyor. İlk dönemde grip benzeri bir tablo görülebildiği için hastalık gözden kaçabilir. Özellikle yakın zamanda sıtmanın görüldüğü bir bölgeye seyahat etmiş bir kişide ateş gelişmişse mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve seyahat öyküsü hekime bildirilmelidir."

#4
Foto - Avrupa'da vakalar artıyor: Tatil dönüşü yüksek ateşe dikkat!

ATEŞ BELİRTİLERİ VARSA SAKIN İHMAL ETMEYİN Belirtilerin sivrisinek ısırığının hemen ardından ortaya çıkmayabileceğine işaret eden Dr. Hraloğlu, "Sıtmanın kuluçka süresi etkene göre değişebilir. Belirtiler çoğunlukla günler veya haftalar sonra başlayabildiği gibi bazı sıtma türlerinde daha geç dönemde de ortaya çıkabilir. Bu nedenle sıtmanın görüldüğü bir bölgeden dönen kişiler, aradan zaman geçmiş olsa dahi ateş geliştiğinde seyahat öykülerini doktorlarıyla mutlaka paylaşmalıdır" ifadelerini kullandı. Hraloğlu, sıtma belirtilerinin çoğu vakada enfekte sivrisinek ısırığından yaklaşık 7-30 gün sonra başlayabildiği, bazı türlerde ise hastalığın daha geç ortaya çıkabileceği bildirildi.

#5
Foto - Avrupa'da vakalar artıyor: Tatil dönüşü yüksek ateşe dikkat!

Sivrisineklerden korunmak için şu önlemlere dikkat çeken Dr. Hraloğlu, "Özellikle akşam ve gece saatlerinde sivrisinek ısırıklarına karşı daha dikkatli olunmalı. Açıkta kalan cilt bölgelerinde uygun sivrisinek kovucu ürünler kullanılmalı. Uzun kollu kıyafetler ve uzun pantolon tercih edilmeli. Pencere ve kapılarda sineklik kullanılmalı. Riskli bölgelerde gerektiğinde sivrisinek cibinlikleri tercih edilmeli. Sıtmanın görüldüğü ülkelere seyahat öncesinde koruyucu ilaç gerekip gerekmediği konusunda sağlık profesyoneline danışılmalı" dedi.

#6
Foto - Avrupa'da vakalar artıyor: Tatil dönüşü yüksek ateşe dikkat!

"SITMADA ERKEN TANI VE UYGUN TEDAVİ ÖNEMLİ" Sıtmanın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Hraloğlu, "Almanya’daki vakalar nadir bir bulaş biçimini göstermesi açısından dikkat çekici. Ancak asıl verilmesi gereken mesaj panik değil, farkındalık olmalı. Özellikle sıtma riski bulunan bölgelere seyahat eden kişilerde nedeni açıklanamayan ateş ve titreme varsa hastalık mutlaka akla gelmeli. Sıtmada erken tanı ve uygun tedavi, ağır hastalık ve ölüm riskinin azaltılmasında büyük önem taşıyor" diye konuştu./ kaynak: yasemin

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