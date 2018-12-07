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Türkiye ilk kez yaptı! 2,43 kat talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin en büyük Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiği belirtildi.

07 Aralık 2018 Cuma 13:50
Türkiye ilk kez yaptı! 2,43 kat talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracının başarı ile gerçekleştiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı başarı ile gerçekleşti  Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük VDMK ihracı bugün başarı ile tamamlandı. Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile  Ziraat Yatırım’ın tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldi. Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca talep ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken kaynak kuruluş olan 4 bankaya ihraç büyüklüğü kadar likidite sağlanmış oldu.

Toplam 3,15 milyar TL nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK’ların  tamamı 4-6 Aralık 2018 tarihlerindeki talep toplanmasından sonra 7 Aralık 2018 tarihinde satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank ve Garanti Bankası’nın yüksek kaliteli varlıklardan teminat  havuzu oluşturup ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetlere (İTMK) yatırım yapacak olan Fon’un VDMK yatırımcılarına yapacağı ödemeler bu İTMK’ların sağlayacağı nakit akışlarından sağlanacaktır. İhraç edilen VDMK’lar, JCR Eurasia Rating tarafından “yüksek düzeyde yatırım yapılabilir” kategoride değerlendirildi ve Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)’ olarak belirlendi.

İhraç edilen ürünün yapısı, kamu-özel sektörün bu ihraçta göstermiş olduğu iş birliği ve bu  büyüklükteki bir ihracın başarısı sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilecektir. Türk finans dünyasında yakalanmış olan bu motivasyon ile yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmaları devam ettirilecektir. VDMK’lar Borsa İstanbul’a kote olacaktır"

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 13:50
  1. İstanbul
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

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