Türkiye ilk kez 'Tamamlayıcı tıpta' ihracat yaptı

Tamamlayıcı tıp son yıllarda dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe ilgi görmeye devam ediyor. Tıp fakültelerinde de ders okutulmaya başlatılan tamamlayıcı tıbbın uzman ismi Prof. Dr. Ahmet Maranki’nin tamamen doğal olan bitkileri işleyerek elde ettiği ürünler Avrupa pazarına girdi.

Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden Almanya’nın otoritelerinden onay alan ürünler, ülkenin eczanelerinde satılmaya başlandı. Yetiştirilen bitkilere işlenerek birçok alternatifli ürüne dönüşerek katma değeriyle ciddi bir ekonomi oluşturuyor. Bu alanda Türkiye adına alternatif tıp alanında bir ilki gerçekleştiren Prof. Dr Ahmet Maranki, Türkiye’ni de bu pazarda yerini alması gerektiğini söyledi. Tamamlayıcı tıpta uzak doğu menşeli ürünleri kullanan Türkiye’nin Ahmet Maranki’nin çiftçilere öncülük etmesi sayesinde yeni ihracat sahası açılabilir. Maranki, atıl durumda olan tarım arazilerinin, tıbbi aromatik bitkilerin ekilmesi gerektiğini aktarırken, Türkiye’nin tamamlayıcı tıp konusunda yaptığı ilk ihracattan dolayı mutlu olduğunu iletti.

‘755 ürünü insanlığa hediye ettik’

Konuyla ilgili konuşan Maranki, “Çin devleti dünya 120 milyar $ aromatik bitki ve yağları ihraç ederken bu ihracatın yaklaşık Türkiye’de dolaylı olarak 1 milyar $’a yakın birAromatik ve bitkisel ürün ve mamülleri ithalatı yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti’nde sözleşmeli çiftçi statüsü ile 2 milyona yakın Anadolu çiftçimizin köylümüzün katkılarıyla 15 büyük işletmede, Bitlis’in adil cevazında ceviz reçeli Kayseri’de reçel üretimi, Edremit bölgesinde zeytin yaprağı ve diğer bitkisel aromatik Ekstrakt üretimleri, Toroslardan toplanan ürünlerin Isparta’da 122 çeşit yağ ve ürün haline dönüştürülmesi, Bodrum Yalıkavak da dünyanın en son gelişmiş teknoloji veatomize teknolojileri kullanılarak üretilen 1 t’dan elde edilen ekstrat ürünlerimiz, Kastamonu bölgesinde 25’e yakın Karadeniz florasının ve faunasının ürünleri yanında Anadolu’nun daha pe kçok şehrinde istihdam sağlayarak Türkiye cumhuriyeti sekiz barkodlu 755 adet inovatif yüksek katma değerli ürünü Anadolu insanına ve dünya insanlığını üreterek hediye ettik” dedi.

Bunun yanı sıra, gıda sektöründe 120 adet insan acil gıda ihtiyaçları ile ilgili olarak yine sözleşmeli çiftçilere uluslararası sertifikalı organik ürünleri Tokat bölgesinde üreterek insanlığa kazandırdıklarını ifade eden Ahmet Maranki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birileri konuşur, birileri Üretir. Bilge Sağlık Gıda Şirketler Grubu olarak bizler hem konuştuk 2500 konferansın birini yurtdışında insanımızı bilgilendirme amaçlı paylaştık. 15 sağlıklı yaşamla ilgili kitaplarımızı 1 milyon baskılarla milletimizin hizmetine sunduk. 755 adet inovatif yüksek katma değerli ürün, 120 adet uluslararası Sertifikalı ürünü insanımızın hizmetine üreterek sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır Türkiye’de yurt dışından ithal edilen bitkisel destek ürünleri, inovatif ürünler, diğer yan ürünler yanında ilk defa kurumlarımız Almanya Frankfurt’ta kurulan Ahmet Maranki, GMBH -kozmik yaşam merkezine kurarak Avrupa birliği onayı ile bütün ürünlerimizi Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlama imkanına ulaştık. Ve ülkemize döviz kazandırmaya köyümüze çiftçimize insanımıza devletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Tabi bu süreçte maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nde pek çok mahkemeler ve engellerle karşılaştık. Başkanlık sisteminden sonraki dönemde başta Sanayi Bakanımız Mustafa Varank, Eski Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Gıda ve Tarım Ormancılık Bakanımız Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanlığımız ve konumuzla ilgili olan pek çok bakanlığın bürokratlarının desteğini görerek yurt dışında şirketlerimizin kurulmasından ihracatımıza kadar desteklerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz!. Yeni Türkiye’de eski Türkiye’de çektiklerimizden aldığımız derslerle daha çok üretmeye, ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Dünya insanlarına ve ülkemizin asıl ve asil insanlarına hayırlı olsun."