Arabuluculuk masasına oturdu, ABD'nin kapısını çaldı! Pakistan'dan 10 milyar dolarlık talep

Pakistan hükümeti, döviz kuru üzerindeki baskıyı azaltmak ve ekonomik istikrarı güçlendirmek amacıyla ABD'den 10 milyar dolarlık finansman kolaylığı talebinde bulundu.

Pakistan'dan ABD'ye 10 milyar dolarlık başvuru

Reuters'ın bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, talep ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e iletilirken, finansmanın beş yıla kadar vadeli ikili destek mekanizması şeklinde sağlanması istendi.

Arabuluculuk sonrası dikkat çeken adım

Söz konusu başvurunun, Pakistan'ın İran ile ABD arasındaki gerilimde üstlendiği arabuluculuk rolünün hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Diplomatik çevreler, İslamabad yönetiminin uluslararası alandaki artan diplomatik ağırlığını ekonomik kazanımlara dönüştürmeyi hedeflediğini değerlendiriyor.

ABD'den henüz resmi yanıt yok

ABD Hazine Bakanlığı, Pakistan'ın talebine ilişkin yorum yapmazken, Pakistan Maliye Bakanlığı da Reuters'ın sorularına henüz cevap vermedi.

Buna karşın, Associated Press'e konuşan Pakistan'ın Washington Büyükelçiliği yetkilileri, finansman başvurusunun yapıldığını doğruladı ancak ayrıntı paylaşmadı.

IMF programı sürüyor

Pakistan halen 7 milyar dolarlık IMF programı kapsamında ekonomik reformlarını sürdürüyor. Vergi artışları, kamu harcamalarında tasarruf ve mali disiplin adımlarını uygulayan hükümet, yeni finansman desteğiyle döviz rezervlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Uzmanlar, talebin kabul edilmesi halinde Pakistan rupisi üzerindeki baskının hafifleyeceğini ve ülkenin dış finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaşacağını belirtiyor.

Kemer sıkma hazırlıkları başladı

Öte yandan İslamabad yönetimi, İran-ABD geriliminin enerji fiyatlarını yükseltmesi ihtimaline karşı yeni tasarruf tedbirlerini de gündemine aldı.

Hükümet kaynaklarına göre;

Haftalık çalışma günlerinin azaltılması,

Kamu kurumlarında yakıt tüketiminin düşürülmesi,

Resmi araç kullanımının sınırlandırılması,

Enerji tasarrufu sağlayacak yeni uygulamaların devreye alınması gibi seçenekler değerlendiriliyor.

Son düzenlemeyle Pakistan'da yüksek hızlı dizelin litre fiyatına zam yapılırken, benzin fiyatında ise sınırlı bir indirime gidildi.

Ekonomistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin uzaması halinde Pakistan ekonomisinin enerji maliyetleri ve döviz rezervleri açısından daha büyük baskıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.