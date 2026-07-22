Erdem Atay'dan yeni partiye geçecek milletvekillerine: "Ya suç ortağısınız ya da saftiriksiniz"

Gazeteci Erdem Atay, yaptığı değerlendirmede yeni partiye geçecek milletvekili sayısıyla ilgili farklı iddiaların ortaya atıldığını belirterek, kendisinin bu rakamların gerçekleşeceğine inanmadığını söyledi.

Atay, siyasi kulislerde 80 ila 100 milletvekilinin yeni partiye katılacağı yönünde iddialar bulunduğunu ancak bu sayının daha düşük olacağını düşündüğünü ifade etti.

"CHP'nin içinde mücadele edin"

Atay, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurmak yerine parti içinde siyasi mücadele verilmesi gerektiğini savundu.

Özgür Özel ve ekibinin CHP içerisinde demokratik yollarla yönetimi değiştirmeyi denemesi gerektiğini dile getiren Atay, yeni parti kurulmasının muhalefeti zayıflatacağını öne sürdü.

"Ya suç ortağısınız ya da saftiriksiniz"

Yeni partiye katılması beklenen milletvekillerine yönelik en dikkat çekici değerlendirmesini de yapan Atay, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel'ler parti kuracak. Ya siz 80 kişi ne kadar gideceksiniz artık? Ya suç ortağısınız; ya gerçekten bu isimlerin hiçbir yanlış yapmadığına inanan saftirik insanlarsınız. Üçüncü seçenek ise başka."

"Partiyi içeriden değiştirmeye çalışın"

Atay, CHP'den ayrılacak milletvekillerinin yeni bir siyasi oluşuma yönelmek yerine mevcut parti içerisinde mücadele etmelerinin daha doğru olacağını savundu.

Kılıçdaroğlu yönetimine karşı çıkılıyorsa bunun parti içinde demokratik yöntemlerle yapılması gerektiğini ifade eden Atay, ayrılık kararının muhalefet açısından yeni tartışmaları beraberinde getireceğini söyledi.

Sosyal demokrasi ve CHP tartışması

Açıklamalarında CHP'nin ideolojik çizgisine de değinen Atay, sosyal demokrasi anlayışı üzerinden çeşitli eleştirilerde bulundu. CHP'nin geçmişten bugüne yaşadığı dönüşümü değerlendiren Atay, yeni parti girişiminin muhalefet cephesindeki ayrışmayı daha da derinleştireceğini öne sürdü.