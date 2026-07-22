İnancı, kıyafeti küçümsemek çağdaşlık değil ayrımcılıktır!

Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan aileler hakkında, "Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar... Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim." şeklinde rezilce ifadeler kullanan Boğaziçi eski mezunu ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Mergen'e bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

ESKİ VESAYETÇİ ZİHNİYETİN İZLERİ

Tepki çeken, ayrımcı, yobazca ifadeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Göktaş, çocuklarının mezuniyet sevincini paylaşan annelerin ve ailelerin hedef alınmasının çağdaşlık değil, açık bir ayrımcılık olduğunu belirtti. Kılık kıyafet üzerinden insanları aşağılayan, milletin değerlerine tepeden bakan ve toplumun bir kesimini küçümseyen anlayışın Türkiye'de artık karşılığının bulunmadığını ifade eden Göktaş, bu yaklaşımı "eski vesayetçi zihniyet" olarak nitelendirdi.

Kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Göktaş, toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik girişimlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti