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Gündem İnancı, kıyafeti küçümsemek çağdaşlık değil ayrımcılıktır!
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İnancı, kıyafeti küçümsemek çağdaşlık değil ayrımcılıktır!

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İnancı, kıyafeti küçümsemek çağdaşlık değil ayrımcılıktır!

Tepki çeken, ayrımcı, yobazca ifadeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Göktaş, çocuklarının mezuniyet sevincini paylaşan annelerin ve ailelerin hedef alınmasının çağdaşlık değil, açık bir ayrımcılık olduğunu belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan aileler hakkında, "Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar... Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim." şeklinde rezilce ifadeler kullanan Boğaziçi eski mezunu ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Mergen'e bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

ESKİ VESAYETÇİ ZİHNİYETİN İZLERİ

Tepki çeken, ayrımcı, yobazca ifadeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Göktaş, çocuklarının mezuniyet sevincini paylaşan annelerin ve ailelerin hedef alınmasının çağdaşlık değil, açık bir ayrımcılık olduğunu belirtti. Kılık kıyafet üzerinden insanları aşağılayan, milletin değerlerine tepeden bakan ve toplumun bir kesimini küçümseyen anlayışın Türkiye'de artık karşılığının bulunmadığını ifade eden Göktaş, bu yaklaşımı "eski vesayetçi zihniyet" olarak nitelendirdi.

Kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Göktaş, toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik girişimlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti

Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor
Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor

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Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor

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