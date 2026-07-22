  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zararlı diye açıklaması geldi: En zarar veren çorbalı pilav! Pirincin sindirimi kolay mı? Ucuza seyahat etmek isteyenler müjde! Ajet yurt dışı biletlerinde dev indirimi patlattı! Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu! ABD için alarm zilleri çalıyor! Milyonların merak ettiği soru: Yine kriz mi? Stratejik hamle paniğe yol açtı Pekmez mesaisi başladı: Uzun uzun kaynatılıyor... Yurt dışından bile talep var Galatasaray'da Davinson ayrılırsa yerine o gelecek! Stoper planı: O isim hiç beklenmiyordu Milli Elektrikli Tren yeni hattında sefere başladı Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar Adı Galatasaray ile anılıyordu? Phill Foden için karar verildi!
Hayat-Aktüel
20
Yeniakit Publisher
Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

Türkiye genelinde en çok ölümlü-yaralanmalı kazanın yaşandığı iller belli oldu. Listenin ilk sırasındaki il ikinci sıraya fark attı...

#1
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusur unsuru en yüksek olanlar sürücüler çıktı. Sürücüleri yayalar ve yolcular takip etti.

#2
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

HIZ TRAFİK KAZALARINDA ANA ETKEN Trafik kazalarında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak en baştaki sürücü kusurları arasında yer alıyor. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer alırken arkadan çarpmalar üçüncü sırada bulunuyor.

#3
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

EN ÇOK OTOMOBİLLER ÖLÜMLÜ-YARALANMALI KAZAYA KARIŞIYOR Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobiller öne çıkıyor. Otomobili motosiklet, kamyonet, motorlu bisiklet takip ediyor.

#4
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

İŞTE EN FAZLA KÖTÜ SÜRÜCÜNÜN OLDUĞU İLLER!

#5
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

BALIKESİR

#6
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

GAZİANTEP

#7
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

AYDIN

#8
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

MANİSA

#9
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

ADANA

#10
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

MUĞLA

#11
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

HATAY

#12
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

KOCAELİ

#13
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

MERSİN

#14
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

KONYA

#15
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

BURSA

#16
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

ANTALYA

#17
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

İZMİR

#18
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

ANKARA

#19
Foto - Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!

İSTANBUL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü
Gündem

Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal ..
Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu
Dünya

Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu

Rusya ile İtalya arasında patlak veren diplomatik kriz yeni bir seviyeye ulaştı. Rusya, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan Aske..
BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi adım!
Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi adım!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye hükümetinin resmi daveti üzerine tarihi bir ziyarete hazırlanıyor. BM Gene..
Başkan Erdoğan’dan Letonya’ya savunma sanayii telefonu
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Letonya’ya savunma sanayii telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya i..
Yeni Başbakan hızlı başladı: İlk icraatı elektrikte KDV'yi kaldırmak oldu
Gündem

Yeni Başbakan hızlı başladı: İlk icraatı elektrikte KDV'yi kaldırmak oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, ilk icraatıyla bütün İngiltere’yi sevindirdi. Burnham elektrik faturalarında yüzde 5’lik vergiyi ..
Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
Gündem

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında gözaltı kar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23