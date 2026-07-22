Sakarlıkta zirveye çıktılar: En fazla kötü şoförün olduğu iller belli oldu!
Türkiye genelinde en çok ölümlü-yaralanmalı kazanın yaşandığı iller belli oldu. Listenin ilk sırasındaki il ikinci sıraya fark attı...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye genelinde en çok ölümlü-yaralanmalı kazanın yaşandığı iller belli oldu. Listenin ilk sırasındaki il ikinci sıraya fark attı...
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusur unsuru en yüksek olanlar sürücüler çıktı. Sürücüleri yayalar ve yolcular takip etti.
HIZ TRAFİK KAZALARINDA ANA ETKEN Trafik kazalarında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak en baştaki sürücü kusurları arasında yer alıyor. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer alırken arkadan çarpmalar üçüncü sırada bulunuyor.
EN ÇOK OTOMOBİLLER ÖLÜMLÜ-YARALANMALI KAZAYA KARIŞIYOR Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobiller öne çıkıyor. Otomobili motosiklet, kamyonet, motorlu bisiklet takip ediyor.
İŞTE EN FAZLA KÖTÜ SÜRÜCÜNÜN OLDUĞU İLLER!
BALIKESİR
GAZİANTEP
AYDIN
MANİSA
ADANA
MUĞLA
HATAY
KOCAELİ
MERSİN
KONYA
BURSA
ANTALYA
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23