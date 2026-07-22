Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'i üzecek sürpriz karar! "CHP'de kalacağım"
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CHP'de Özgür Özel'in yeni parti hazırlıkları sürerken, gözler belediye başkanlarının nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden İçişleri Bakanlığı kararıyla uzaklaştırılan Zeydan Karalar, yeni partiye katılmayacağını açıkladı. Karalar, "54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli." sözleriyle tercihini CHP'de kalmaktan yana kullandı.
CHP'de yaşanan ayrışma ve Özgür Özel'in yeni parti kurma kararı siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Yeni oluşuma kimlerin katılacağı merak edilirken, dikkat çeken açıklama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi.
"CHP'de kalacağım"
Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Karalar, kendisine yöneltilen "Yeni Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna net bir yanıt verdi.
"CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden olan CHP'de sürdürülmeli."
Yeni partiye katılmıyor
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra tahliye edilen Karalar'ın açıklaması, CHP'deki ayrışma sürecinde önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.
Siyasi kulislerde adı yeni partiyle anılan Karalar'ın, yaptığı açıklamayla bu iddialara son noktayı koyduğu yorumları yapıldı.
Gözler diğer belediye başkanlarında
Özgür Özel'in yeni parti hazırlıkları kapsamında milletvekillerinin yanı sıra belediye başkanlarının nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilirken, Zeydan Karalar'ın tercihini CHP'den yana kullanması, parti içindeki dengelere ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.
CHP'de önümüzdeki günlerde yeni partiye katılacak ve mevcut partide kalacak isimlere ilişkin açıklamaların sürmesi bekleniyor.