2027 yılı hac kurası çekildi! Kesin kayıt tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilecek 2027 yılı hac kurası, bugün Başkanlığın Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekildi.

2027 yılı hac kurasında, bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 vatandaş ile önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini tamamlayan 1 milyon 625 bin 338 vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı yer aldı.

Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı tahsis edildi.

Hacı adayları, kura çekimini Başkanlığın resmi iletişim kanalları üzerinden ve televizyonlardan canlı olarak takip edebildi. Kura sonuçları e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca sonuçlar, kısa mesaj (SMS) yoluyla da hacı adaylarına bildirilecek.

KESİN KAYITLAR 30 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos 2026 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

İLK KAFİLE 17 NİSAN’DA YOLA ÇIKACAK

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.