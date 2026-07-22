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Gündem Okullarda ruhsal risk taraması başlıyor! 4 sınıf düzeyi mercek altına alınacak
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Okullarda ruhsal risk taraması başlıyor! 4 sınıf düzeyi mercek altına alınacak

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Okullarda ruhsal risk taraması başlıyor! 4 sınıf düzeyi mercek altına alınacak

Sağlık Bakanlığı, çocuk ve gençlerin ruh sağlığını erken dönemde desteklemek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında, 4, 7, 9 ve 11. sınıf öğrencilerine okul temelli ruhsal ve davranışsal risk taraması uygulanacak. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek değerlendirmelerde öfke kontrolünden akran zorbalığına, bağımlılık riskinden kendine zarar verme eğilimine kadar birçok başlık incelenecek. Risk düzeyine göre öğrenciler rehberlik servislerine, aile hekimlerine veya çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlarına yönlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı, çocukların ruhsal gelişimini yakından takip etmek ve olası sorunlara erken müdahale edebilmek amacıyla okul temelli ruhsal ve davranışsal risk taraması başlatıyor.

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hayata geçiriyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı riskleri araştırmak amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, uygulamanın ayrıntılarını paylaştı.

4, 7, 9 ve 11. sınıflar taranacak

Planlamaya göre uygulama ilk etapta 4, 7, 9 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayacak.

Tarama kapsamında yalnızca öğrencilerin değil, velilerin ve öğretmenlerin de dolduracağı değerlendirme formları kullanılacak. Böylece öğrencilerin ruhsal ve davranışsal durumları çok yönlü olarak analiz edilecek.

Birçok risk faktörü değerlendirilecek

Hazırlanan tarama formlarında şu başlıklar yer alacak:

  • Genel ruh sağlığı
  • Öfke kontrolü
  • Dürtüsel davranışlar
  • Madde ve davranışsal bağımlılık riski
  • Akran zorbalığı
  • Kendine zarar verme eğilimi
  • Sözel, fiziksel ve davranışsal istismar ihtimali

Risk durumuna göre yönlendirme yapılacak

Tarama sonuçlarına göre öğrenciler üç farklı risk grubunda değerlendirilecek.

  • Düşük risk taşıyan öğrenciler okul rehberlik servisleri tarafından takip edilecek.
  • Orta risk grubundakiler Sağlıklı Hayat Merkezleri veya aile hekimlerine yönlendirilecek.
  • Yüksek risk tespit edilen öğrenciler ise çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlarına sevk edilecek.

Sağlık Bakanlığı, yüksek risk tespit edilen öğrenciler için psikiyatri randevusunun doğrudan Bakanlık tarafından oluşturulacağını, ailelerin ise 24 saat içinde bilgilendirileceğini açıkladı. Gerekli görülmesi halinde süreç, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında ilgili kurumlarla birlikte yürütülecek.

Dijital sisteme aktarılacak

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya ilişkin teknik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan Öz, tarama formlarının dijital ortama aktarılmasının ardından uygulamanın ülke genelinde hayata geçirileceğini söyledi.

Otizm taramalarında dikkat çeken artış

Öz, ayrıca otizm tarama ve takip programına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre taranan çocuk sayısı geçen yıl 255 bin seviyesindeyken, bu yıl 14 Temmuz itibarıyla 924 bine ulaştı. Bakanlık, erken tanı ve erken müdahale çalışmalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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