Adı Galatasaray ile anılıyordu? Phill Foden için karar verildi!
Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Manchester City’nin süper yıldızı Phill Foden 2030 yılına kadar İngiliz ekibinde futbol koşturmaya devam edecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Manchester City’nin süper yıldızı Phill Foden 2030 yılına kadar İngiliz ekibinde futbol koşturmaya devam edecek.
Manchester City'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada;
"Henüz 26 yaşında olmasına rağmen, İngiliz milli oyuncu, bugüne kadar profesyonel kariyerinde kulübün inanılmaz bir şekilde 20 büyük kupa kazanmasına yardımcı olarak, City kadrosunun en uzun süre hizmet veren ve deneyimli üyelerinden biri haline geldi." ifadeleri kullanıldı.
Manchester City altyapısından yetişen Foden, İngiliz temsilcisiyle birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23