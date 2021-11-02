Ülkemiz futbolda istediği başarıları alamıyor ve klasmanda 19. sıraya kadar geriledik. Eğer ülkemiz futbolu, ilk 15'e giremezse ise büyük tehlike kapıda...

Ülke puanı klasmanında 19. sıraya gerileyen Türkiye, ilk 15’e giremezse Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Süper Lig şampiyonu Devler Ligi için eleme oynayacak, diğer 3 takım Konferans Ligi'ne gidecek.

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

Türkiye, gruplardaki 4. maçlar öncesi 19. sıraya kadar gerilemiş durumda.

UEFA organizasyonlarında yer alan ekipler alacakları puanlarla Türkiye'yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.

Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek olan Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

Türk takımlarından Trabzonspor ve Sivasspor eleme turlarında Avrupa'ya veda ederken, gruplara kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe oynadıkları toplam 9 grup maçından sadece 2 galibiyet çıkartabildi.

Alınacak her puanın büyük önem arz ettiği sezonda Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting'e konuk olacak.

Türkiye ilk 15 için Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya ile kıyasıya bir yarış içinde.

Tek galibiyette dahi (0,4 puan) 2-3 basamak yukarı çıkma şansına kavuşacak Türkiye'nin, haftayı iki galibiyetle kapatması halinde ise 15. sıraya yerleşme ihtimali bulunuyor.