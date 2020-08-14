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Dünya

'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini söyledi. Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iki tarafa da aynı mesafede olup olmadığına yönelik soruya ise dikkat çeken bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:14:00 -
'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap

Son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan gerginlik Avrupa'yı da tedirgin etti. Almanya'da Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüştüğünü belirterek "Gerginliğin azaltılması ve daha fazla tırmandırılmasından kaçınılması önemlidir." dedi.

"Bunu burada sizin için değerlendirmek istemiyorum"

Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iki tarafa da aynı mesafede olup olmadığına yönelik soruya net bir cevap vermekten kaçınarak "Bunu burada sizin için değerlendirmek istemiyorum. Şansölye ihtilafta olan iki tarafla da görüştü. İki tarafın ve tüm tarafların gerilimin artırılmasından kaçınması ve ihtilaflı konuların çözümünü doğrudan görüşmelerde ele almaları önemli. Bu çağrımız iki tarafa. Merkel’in dün yaptığı iki telefon görüşmesi de buna hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

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