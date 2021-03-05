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Dünya Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı
Dünya

Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı

NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 18:16:00 -
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 11’incisinin NATO Karargahı’nda gerçekleştirildiğini bildirdi.

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