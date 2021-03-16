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Dünya “Türkiye ile yeni bir anlaşma yapmalıyız”
Dünya

“Türkiye ile yeni bir anlaşma yapmalıyız”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Josep Borrell AB ile Türkiye arasında beş yıl önce imzalanan mülteci anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:43:00 -
“Türkiye ile yeni bir anlaşma yapmalıyız”

Münübe Yılmaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Josep Borrell AB ile Türkiye arasında beş yıl önce imzalanan mülteci anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini açıkladı. AB ülkelerinin dış ve iç işleri bakanlarının mülteci sorunu üzerine yaptıkları zirve sonrasında açıklama yapan Borrell, bir gazetecinin Türkiye ile imzalanan anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceği sorusuna verdi. "Gelecekte bu tip bir anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyorum” diyen Borrell, "Bu, hiç kuşkusuz bizim, üye devletlerin, Avrupa Birliği kurumlarının kendi içinde ve daha sonra da Türkiye ile bu ortak anlaşmanın yenilenmesi için yapacağı tartışmaların bir parçası olacak" ifadesinde bulundu. Borrell Türkiye ile mevcut anlaşmanın yürürlükte olduğunu ve uygulanmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, mülteci anlaşmasının Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısını azalttığını ve Akdeniz'deki ölümlerin sayısını düşürdüğünü aktardı. Sığınmacılar hala Türkiye’de yaşadığını söyleyen  Borrell, Türkiye'nin bu sığınmacıların ihtiyaçlarını gidermede yardıma ihtiyacı olduğunu ve bunun herkesin ortak çıkarına olduğunu kaydetti. Borrell, Türkiye’nin mülteciler konusunda üstlendiği rolün önemini “Tarafların sürekli çabalarını gerektiren, karşılıklı güvene ve temine dayanan bir taahhüt. Çok eleştirildi ancak bu anlaşmanın elle tutulur sonuçlar ürettiğine inanıyorum. İnsan hayatı kaybının belirgin bir biçimde düşmesini, düzensiz geçişlerin azalmasını ve Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilerin durumunun iyileşmesini sağladı" ifadeleri ile aktardı.

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Yorumlar

43

yere batsın sizin siyasetiniz yere çakılsın medeniyet algınız yere gümlensin siyasi sözde anlaşmalarınız lanet olsun avrupa abd haçlılarına zalimler yüzsüz imansız ikiyüzlü alçak avrupa
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