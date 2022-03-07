  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye ile yakın ilişkileri olan Libya'dan petrol hamlesi
Ekonomi

Türkiye ile yakın ilişkileri olan Libya'dan petrol hamlesi

Türkiye ile yakın ilişkilere sahip olan Libya'da ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'nın da bulunduğu iki petrol sahasında üretim yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 17:44:00 -
Türkiye ile yakın ilişkileri olan Libya'dan petrol hamlesi

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), aralarında ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'nın da bulunduğu iki petrol sahasında üretimin 3 günlük kesintinin ardından tekrar başladığını duyurdu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, üretimin tekrar başlaması için NOC’un bölge sakinleri ve güneybatı komutanlığı ile temasa geçtiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu temasların ardından Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimin yeniden başladığı kaydedildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe bugün Savunma Bakanı unvanıyla petrol sahalarının tekrar açılması için Batı Ortak Operasyon Komutanlığına talimat vermişti.

NOC’dan dün yapılan açıklamada Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığı duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay