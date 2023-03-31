Türkiye ile uyuşmazlık çıkmıştı! O gelişme, petrol şirketlerini zor duruma soktu

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Türkiye ve Irak arasındaki IKBY petrolüne ilişkin dava nedeniyle hem petrol şirketlerinin hem de bölgedeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin zor durumda olduğunu belirtti.

Güngör, büyük devletlerin süreci yakından takip ettiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Petrol gelirleri anlaşmazlığı Irak'ın bütününü kapsayan ekonomik krizi doğrudan ilgilendiriyor. Genç nüfusun yüzde 40'ı işsiz… Kürt Bölgesel Yönetimi'nin durumu da pek farklı değil… Enflasyon, su, elektrik, işsizlik… Aynı sorunlar orada da mevcut… Tablo böyle… Bakalım yolu nasıl açacaklar?"

Ne olmuştu?

Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı.

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Irak’ın bu davayı kazandığını hafta sonu duyurmasının ardından petrol sevkiyatı durduruldu. Türkiye ise Irak'ın 5 talebinin 4'ünün kabul edilmediğini, davayı aslında Irak'ın kazanmadığını savunuyor.

Dava nedeniyle azalan arz sonucunda petrol fiyatları, bu hafta yükseldi.