0553 313 94 23

Türkiye ile Ürdün arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Ürdün arasında iki ülkenin gençleri ve gençlik kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirme ve daha üst seviyelere çıkarma noktasında iş birliği protokolü imzalandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:53
Türkiye ile Ürdün arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Ürdün arasında iki ülkenin gençleri ve gençlik kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirme ve daha üst seviyelere çıkarma noktasında iş birliği protokolü imzalandı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ürdün Gençlik ve Kültür Bakanı Mohammed Abu Rumman, iki ülke arasında gençlik alanında iş birliği protokolünü imzaladı.


Bakan Kasapoğlu’nun daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’ye gelen Mohammed Abu Rumman, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan program çerçevesinde bir dizi ziyaret ve etkinliğe katıldı.


Ürdün Gençlik ve Kültür Bakanı Sayın Mohammed Abu Rumman, ziyareti kapsamında Bakan Kasapoğlu ile de bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ikili görüşmenin ardından düzenlenen törenle iki ülke arasında gençlik alanında bir işbirliği anlaşması imzalandı.


Protokole göre, iki ülkenin gençleri ve gençlik kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirme ve daha üst seviyelere çıkarma noktasında resmi boyutta çalışmalar yürütülecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:53
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da şüpheli çanta paniği
    1. Şanlıurfa’da şüpheli çanta paniği
    2. Mardin hizmet sektöründe en çok..
    3. Türk heyetinden ’Güvenli Bölge’nin..
    4. Suriye sınırında devriye uçuşları..
    5. Antalya’da termometreler 39 dereceyi..
    6. Buz gibi limonata nasıl yapılır? Ev..
    7. Büyükşehir ekipleri yaralı Flamingo’yu..
    8. Fransa AB Komisyonu üyeliği için..
    9. Devrilen servis otobüsü alev aldı, çok..
    10. Şenler'in cenazesi Eyüp Sultan'dan..
    11. Atatürk’ün Devrekani’ye teşriflerinin..
    12. Üniversite öğrencileri, iş dünyasıyla..
    13. HDP'den Saadet Partisi'ne kayyım kıskacı
    14. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in..
    15. Mustafa Özben, FIBA Dünya Kupası’nda
    16. İrem Derici’nin evine gelen hayranına..
    17. Yer: Şanlıurfa: Tek tek toplayıp..
    18. Denizi kirleten 2 gemiye şok ceza!
    19. GÜNCELLEME - Filipinler'de yolcu..
    20. Marketteki hırsızlık kameraya yansıdı
    21. Üzerine ağaç devrilen orman işçisi..
    22. Palancıoğlu’ndan Mehmet Aydın..
    23. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    24. Akhisarspor, Taha Yalçıner'i transfer..
    25. Gaziantepli ve Etiyopyalı iş insanları..
    26. Başkan Öndeş; “Hangi taşı kaldırsak..
    27. Aktivist Thunberg, sıfır karbondioksit..
    28. Kızıltan’dan Artistik Cimnastik Dünya..
    29. TOKİ, Çiçekdağı ilçesinde hak..
    30. Milletvekili Subaşı Karesi’de ziyaret..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir