  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den dev hamle! 8,5 saatlik yolu 3,5 saate düşürecek

Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış
Gündem Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 işbirliği anlaşması!
Gündem

Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 işbirliği anlaşması!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 19:51:00 - 2023-10-26 22:56:52
Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 işbirliği anlaşması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan, Berdimuhammedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Berdimuhammedov, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

13 farklı işbirliği imzalandı!

Buradaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında 13 farklı işbirliği anlaşması imzalandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkmenistan'ın enerji kaynakları açısından dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye bağımsızlığından bu yana Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm yönleriyle değerlendirdik. 13 alanda anlaşmalar yaptık. Türkmenistan enerji kaynakları açısından dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alıyor. Türkmenistan doğal gazı stratejik bir değer kazandı. İş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliği adımlarını önemsiyoruz. Hazar geçişli görüşmelerimizi paylaştık. Görüşmelerde Türkmenistan ile birçok konuda fikir birliğine vardık.

Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Türkmenistan'daki şirketlerimiz 50 milyar dolar üzerinde müteahhitlik projesine imza attı.

Sayın başkana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Türkiye-Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığını görüyoruz. Görüşmelerin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türkmenistan son dakika haberi, müjdesini duyurdu: Trans-Hazar işbirliği devreye girdi, anlaşma imzaladı
Türkmenistan son dakika haberi, müjdesini duyurdu: Trans-Hazar işbirliği devreye girdi, anlaşma imzaladı

Dünya

Türkmenistan son dakika haberi, müjdesini duyurdu: Trans-Hazar işbirliği devreye girdi, anlaşma imzaladı

Türkiye başladı! Özbekistan, Arnavutluk, Türkmenistan, Katar ve çok sayıda ülke talip oldu
Türkiye başladı! Özbekistan, Arnavutluk, Türkmenistan, Katar ve çok sayıda ülke talip oldu

Gündem

Türkiye başladı! Özbekistan, Arnavutluk, Türkmenistan, Katar ve çok sayıda ülke talip oldu

Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü

Gündem

Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23