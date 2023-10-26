Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 işbirliği anlaşması!

Erdoğan, Berdimuhammedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Berdimuhammedov, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

13 farklı işbirliği imzalandı!

Buradaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında 13 farklı işbirliği anlaşması imzalandı.

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Türkmenistan'ın enerji kaynakları açısından dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye bağımsızlığından bu yana Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm yönleriyle değerlendirdik. 13 alanda anlaşmalar yaptık. Türkmenistan enerji kaynakları açısından dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alıyor. Türkmenistan doğal gazı stratejik bir değer kazandı. İş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliği adımlarını önemsiyoruz. Hazar geçişli görüşmelerimizi paylaştık. Görüşmelerde Türkmenistan ile birçok konuda fikir birliğine vardık.

Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Türkmenistan'daki şirketlerimiz 50 milyar dolar üzerinde müteahhitlik projesine imza attı.

Sayın başkana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Türkiye-Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığını görüyoruz. Görüşmelerin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.