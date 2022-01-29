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Dünya Türkiye ile Taliban arasında kritik imza
Dünya

Türkiye ile Taliban arasında kritik imza

Afganistan'da yönetime gelen Taliban ile Türkiye ve Türkmenistan arasında bir enerji anlaşması imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 14:16:00 -
Türkiye ile Taliban arasında kritik imza

Afganistan'ın yeni yönetimiyle Türkmenistan ve Türkiye merkezli Çalık Holding arasında bir enerji anlaşması imzalandı.

Afganistan’ın elektrik kurumu Da Afganistan Breshna Sherkat (Afganistan Elektrik Şirketi-DABS), ülkenin enerji hatlarında yeni bir çalışma yapmak için Türkmenistan yönetimi ile görüştü. 4 günlük resmi ziyaret için Başkent Kabil’e gelen Türkmenistan yönetimi, Afganistan'ın batı kesiminde faaliyet gösteren Nuru'l Cihad trafo merkezini kapsayan bir iletim hattı projesi için bir anlaşma imzaladı.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Afgan enerji kurumu DABS’ın resmi sitesinden duyurulan bilgide, Nuru'l Cihad trafo merkezi elektriğinin 110 kV'dan 220 kV'a uzatılması için sözleşmesini Türk şirketi Çalık Holding’e ait Çalık Enerji'nin üstleneceği ifade edildi. Açıklamaya göre proje, çift devre enerji nakil hattını içeriyor. Hatırlanacağı üzere Çalık Holding, Afganistan’ın eski yönetimiyle bir enerji anlaşması imzalamıştı. 2018’de devrik hükümet tarafından imzalanan Asya'nın en önemli enerji projelerinden olan 1.6 milyar dolarlık Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini Çalık Holding üstlenmişti.

Projenin kısa bir süre içerisinde hayata geçirilmesi ve birkaç yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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