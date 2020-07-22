Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması hedefleniyor

İSTANBUL (AA) – YUNUS TÜRK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, Türkiye ile Tacikistan arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, "Türkiye ile Tacikistan arasında ticaret hacminin artırılması ve 1 milyar dolara ulaşması için hedef belirlendi." dedi.

Cihangir Fikri Saatçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Tacikistan arasında resmi rakamlara göre geçen sene 455 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını ifade etti.

Saatçioğlu, Türkiye ile Tacikistan arasında ticaret hacminin artırılması ve 1 milyar dolara ulaşması için hedef belirlendiğini belirterek, Türkiye ile Tacikistan arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi ve iki ülkenin stratejik ortak olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki KOBİ iş birliği planının, Tacikistan’ın ekonomisine ve dolayısıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmine çok ciddi katkı sağlayacağının ön görüldüğünü belirten Saatçioğlu, iki ülke arasında milli teknoloji ve güçlü sanayi vizyonuyla yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimin ana hedef olarak belirlendiğini aktardı.

Saatçioğlu, son yıllarda özellikle KOBİ'lerin de ciddi katkısıyla, otomotiv, savunma sanayi, telekomünikasyon, tekstil ve elektrik-elektronik gibi birçok sektörde Türkiye’nin küresel ihracatçı konumuna geldiğine işaret ederek, KOBİ modelinin aynısının Tacikistan’a uyarlanması için ciddi planlamaların yapıldığına dikkati çekti.

Geçen yılın verilerine göre Tacikistan’ın ihracatında Türkiye’nin ilk sırada yer aldığını anımsatan Saatçioğlu, Türkiye’nin de Tacikistan’ın ticaretinde 4’üncü sırada yer aldığını belirtti.

- "Yabancı şirketler Tacikistan’da hidroelektrik santraller kuruyorlar"

Saatçioğlu, Tacikistan’ın genel olarak en çok ihraç ettiği ürünler arasında altının ilk sırada bulunduğunu hatırlatarak, “İşlenmemiş alüminyum, pamuk, pamuk ipliği, çimento, elektrik enerjisi, çinko ve kurşun cevherleri de diğer öne çıkan ürünler olarak sıralanıyor. Türkiye’den Tacikistan’a ihraç edilen ürünlere baktığımızda en çok bebek bezleri ve hijyenik ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Diğerleri ise motorlu taşıtlar, plastik inşaat malzemeleri, makineler ve gıda.” ifadelerini kullandı.

Tacikistan’ın, altından pamuğa, enerjiden tekstile, tarımdan alüminyum üretimi ve alüminyum ve pamuk işleme alanına, inşaata kadar birçok alanda Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanmak istediğini belirten Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticaret hacminde Tacikistan’dan Türkiye’ye pamuk ihracatı da önemli rol oynuyor. Son dönemde maden ve altın alanlarındaki bazı Türk şirketlerinin takı üretiminden fayda sağladığı gözlemleniyor. Yabancı şirketler Tacikistan’da hidroelektrik santraller kuruyorlar. Tacikistan, özellikle baraj ve hidroelektrik santralleri konusunda Türk müteahhitlik ve mühendislik firmalarının tecrübesinden faydalanmak istiyor. Bunun yanı sıra Orta Asya’nın yüzde 60 su ihtiyacını karşılayan, kendi elektriğinin büyük bir kısmını da hidroelektrik santrallerinden temin eden bir ülke olan Tacikistan, müteahhitlik ve enerji sektöründeki Türk firmaları için de ciddi fırsatlar olarak değerlendirilmelidir."

- "Yaklaşık 80 Türk firmasının aktif"

Saatçioğlu, Tacikistan’a son 10 yılda 200 milyon dolar üzerinde Türk yatırımının olduğunu anımsatarak, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının son 20 yılda 50 projede 600 milyon dolar üzerinde iş aldığını ve yaklaşık 80 Türk firmasının aktif olduğunu belirtti.

Önümüzdeki dönemde hem Türk sermayesinin Tacikistan’a daha fazla yatırım yapması hem de iki ülke arasında belirlenen 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşılması için Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olarak ciddi şekilde, planlı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Saatçioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rakamları artırmak elimizde. Birlikte çalışarak ülkelerimiz arasındaki dış ticareti daha yüksek seviyeye taşıyabiliriz. Pandemi sürecinde özellikle DEİK’in dijital sürece adapte olan kurumların başında geliyor olması sebebi ile de bu dönemde dijital online toplantılarla ve farklı platformlarla Tacikistan Ülke Tanıtım Günleri gibi etkinlikleri düzenleyerek Tacikistan’ı tanıtma gayretinde olduk. Bu toplantılarla Türk firmalarının dikkatini Tacikistan’a çevirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.

Tacikistan’ın Türk firmalarına daha iyi anlatılması adına önümüzdeki dönemde bu tür etkinlikler düzenlemek için Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olarak diğer kurumlar ile de iş birliği yapmaya hazırız. Çünkü Tacikistan Orta Asya ülkeleri arasında en düşük vergi oranlarına sahip ülkelerden birisidir. Ayrıca Türk ürünlerinin kalitesinin Tacikistan’da içselleşmiş bir boyutta kabul gördüğünü ve bu sebeple çok ciddi anlamda Türk yatırımcılarını ülkelerine çekmeye çalışmaktalar.”