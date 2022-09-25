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Siyaset Türkiye ile Suudi Arabistan arasında önemli görüşme
Siyaset

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında önemli görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 09:15:00 -
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında önemli görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Prens Selman Türkiye'ye gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yeniden sıcak ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan'a nisan ayında ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye'ye gelmişti.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ele alınmıştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.

 

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Yorumlar

ferit

bir ara bunlara katil mi diyordunuz. aklandılar mı yoksa.
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