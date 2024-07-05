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Medya Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bomba işbirliği! Dev projeler yolda
Medya

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bomba işbirliği! Dev projeler yolda

Yeniakit Publisher
2024-07-05 15:10:00 -
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bomba işbirliği! Dev projeler yolda

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Suudi Arabistan'ın Türk şirketlerini davet ettiği 60.5 milyar dolarlık yol projesini anlattı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren'in, Suudilerin Türk şirketleriyle ortaklık yaparak deneyimlerinden faydalanmak istediğini belirten Güngör, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerin incelendiğini aktardı. Güngör, Suudi Arabistan'ın dev projelerle ekonomik ve kültürel dönüşüm hedeflediğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Suudi Arabistan'ın Türk şirketlerini davet ettiği 60.5 milyar dolarlık yol projesini anlattı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren'in, Suudilerin Türk şirketleriyle ortaklık yaparak deneyimlerinden faydalanmak istediğini belirten Güngör, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerin incelendiğini aktardı. Güngör, Suudi Arabistan'ın dev projelerle ekonomik ve kültürel dönüşüm hedeflediğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"5 yılda 60.5 milyar dolarlık yol projesi yapacak olan Suudi Arabistan, Türk şirketleri davet etti. TMB Başkanı Erdal Eren, “Suudiler, ortaklık yaparak deneyimimizden faydalanmak istiyorlar” dedi

Türkiye-Suudi Arabistan arasında üç yıllık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yaptığı Körfez Turu'yla ısınan ilişkiler, karşılıklı ticaret ve yatırıma yansımaya başladı. Dün Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majed bin Abdullah Al-Hogail, beraberinde 23 yol müteahhidi ve geri dönüşüm firmasıyla birlikte Türkiye'ye geldi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) organizasyonunda Türk ve Suudi şirketler ortaklık görüşmeleri yaptı.

YAP-İŞLET-DEVRET
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Suudi Bakan Al-Hogail ve beraberindeki iş insanları bugün saha gezisi de yapacak. Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İSTAÇ gibi projeleri inceleyecekler.

Suudiler projelerde Türk şirketlerle ortaklık yaparak, onların deneyiminden yararlanmak istiyor.

SABAH'ın sorularını yanıtlayan TMB Başkanı Erdal Eren, Suudi Arabistan'ın 5 yılda 60.5 milyar dolarlık yol projesi gerçekleştireceğini belirterek, "Suudi Bakan bunun hızlıca yapılacağını söyledi. Ayrıca yap-işlet-devret modeliyle katı atık dönüşüm projeleri yapacaklar. Türk müteahhitlerini bu projelere davet ediyorlar" dedi. Eren, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin askıya alındığı dönemde, Suudiler'in Çinli ve Koreli müteahhitlerle çalıştığını ancak kalite ve işleri zamanında bitirme konusunda verim alamadıklarını anlattı.

LİMAK TÜNEL YAPIYOR

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ülkede büyük bir ekonomik kalkınma ile kültürel dönüşüm hamlesi başlattığını anlatan Eren, şöyle konuştu: "Suudi Arabistan petrol sonrasına hazırlanıyor. 1.4 trilyon dolarlık 2030 vizyonu hazırladılar. Bu vizyonda dev projeler var. NEOM projesi için 500 milyar dolar, Kral Salman Enerji Parkı için 500 milyar dolar, Kral Salman Parkı için 1 milyar dolar, Expo için 8 milyar dolar ayırmışlar. 20 şehirde havalimanı yapacaklar. Farklı şehirlerde farklı turizm tema projeleri var. 2 bin kota çıkan dağın olduğu bir şehirde kayak merkezi yapacaklar. Limak Holding orada dağın altını oyarak girilen tünel projesi ihalesini aldı. Eski petrol platformlarından birini çelik köprülerle karaya bağlayıp dünyanın en büyük çocuk eğlence merkezi yapacaklar. Ülkenin iklimini değiştirecek projelere de girişmişler."

YABANCI ORTAKLIĞA HUKUKİ ENGEL

Suudi şirketlerin Türkiye'deki dev yol, hastane, köprü projelerine ilgi duyup duymadıklarına ilişkin sorulara da Erdal Eren, şu yanıtı verdi: "Daha önce Cumhurbaşkanı'nın Körfez Turu gezisi öncesinde bakanlıklar bizlere yol, havalimanı, köprü ve hastane projelerini sormuştu. Ancak o ilgi daha sonra kalmadı. Çünkü, yabancı yatırımcı sözleşmelerde uluslararası hakem şartı arıyor. Bu müessese bizde var ama hakemin kararının Yargıtay onayı gerekiyor. Yabancılar, bu nedenle o tür projelere yanaşmıyor." "

 

 

 

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