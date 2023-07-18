  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan parayı silaha gömüyor! Gözünü ABD’nin o gemilerine dikti

Tekirdağ'daki yangında iki mahalle boşaltılıyor

HSK kararnamesi yayımlandı! 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti

Korkutan tahıl koridoru açıklaması: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Meteoroloji'nin son tahmini dehşete düşürdü: Resmen çok büyük çok, 2'nci sıcak hava dalgası geliyor!

Sözcü'den yangın provokasyonu! AK Parti milletvekili devreye girdi

Almanya Başbakanı Scholz'dan şoke eden sözler: Rusya anlaşmayı yenilemedi, bu adım kötü bir haber dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da!

Boşuna 'takoz' denilmiyor! CHP'den TOKİ'ye çelme

Veysel Memiş: Yılın ilk yarısında milyonlarca dolarlık ihracat! Bizi seçtiler diyerek duyurdu!
Gündem Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 anlaşma imzalandı
Gündem

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 anlaşma imzalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 02:13:00 -
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Türkiye ile Suudi Arabistan arasında iletişim, savunma ve ekonomi alanlarında 5 yeni anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından, Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari tarafından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sonrası ikinci durağı olan Katar’a hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da!

Türkiye, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’ndan pay istiyor
Türkiye, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’ndan pay istiyor

Ekonomi

Türkiye, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’ndan pay istiyor

Lübnan'da korkutan gerilim: Cumhurbaşkanı krizi ne olacak? Fransa, Katar, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan ilan etti!
Lübnan'da korkutan gerilim: Cumhurbaşkanı krizi ne olacak? Fransa, Katar, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan ilan etti!

Dünya

Lübnan'da korkutan gerilim: Cumhurbaşkanı krizi ne olacak? Fransa, Katar, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan ilan etti!

Suudi Arabistan'ın çılgın projesi için ek bütçe
Suudi Arabistan'ın çılgın projesi için ek bütçe

Dünya

Suudi Arabistan'ın çılgın projesi için ek bütçe

Bakan Bolat'tan önemli görüşme! Mesajı: Suudi iş adamlarına "Türkiye'ye yatırım" çağrısı paylaşımı
Bakan Bolat'tan önemli görüşme! Mesajı: Suudi iş adamlarına "Türkiye'ye yatırım" çağrısı paylaşımı

Ekonomi

Bakan Bolat'tan önemli görüşme! Mesajı: Suudi iş adamlarına "Türkiye'ye yatırım" çağrısı paylaşımı

Suudi Arabistan'ın yatırım hedefi dudak uçuklatıyor! Tam 3.3 trilyon dolar
Suudi Arabistan'ın yatırım hedefi dudak uçuklatıyor! Tam 3.3 trilyon dolar

Ekonomi

Suudi Arabistan'ın yatırım hedefi dudak uçuklatıyor! Tam 3.3 trilyon dolar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23